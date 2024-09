Julian Casablancas y The Voidz estrenan nuevo disco en medio de una controversia por el uso de IA

Durante los primeros minutos del 20 de septiembre, Julian Casablancas estrenó en todas las plataformas digitales el esperado disco “Like All Before You”, el tercer trabajo de la banda The Voidz, proyecto que el cantante tiene a la par de su rol protagónico en The Strokes.

Este material se compone de diez canciones, parte de ellas ya habían sido difundidas por la banda por medio de sencillos durante la primera mitad de 2024 y fueron recibidas de manera positiva y aplaudidas por la crítica por la propuesta musical.

Lamentablemente este estreno se encuentra opacado por una polémica que detonó meses antes de la salida del álbum, debido a que a principios de julio se reveló la portada del disco, la cual fue duramente criticada al momento en que los fans de la banda descubrieron que fue creada con inteligencia artificial.

¿Por qué The Voidz usó una imagen hecha con inteligencia artificial para la portada de su nuevo disco?

La portada del nuevo disco de la banda The Voidz

Créditos: AP

Este rechazo al “arte” generado con IA ha crecido con el paso de los años a la par que la tecnología para generar imágenes por este medio se ha vuelto más accesible, pero su uso para la creación de una pieza conceptual tan importante, como lo es la portada de un álbum, es un tema que pocas veces se ve, sobretodo en una agrupación de la relevancia y reconocimiento que tiene The Voidz.

Sumado al debate tan polarizante que este tema abrió en los aspectos artísticos y musicales, los comentarios del propio Julian Casablancas sobre esta polémica decisión no hizo más que incrementar las críticas, pues el compositor respondió por medio de sus redes sociales a aquellos que cuestionaron la decisión de usar inteligencia artificial para la portada de su nuevo disco.

Julian respondió a las críticas usando su cuenta personal en Instagram

Créditos: Captura de pantalla / IG @Thevoidz

A través de comentarios hechos en sus cuentas de redes sociales, el vocalista de The Strokes explicó que optó por usar el trabajo generado por medio de inteligencia artificial debido a los precios que otros ilustradores manejaban, los cuales alcanzaron la cifra de 150 mil dólares, es decir, aproximadamente 2.8 millones de pesos mexicanos dependiendo del tipo de cambio.

"El arte original que queríamos usar (...) El artista quería cobrarnos 150 mil dólares", respondió Casablancas en su cuenta oficial ante los comentarios que criticaron la decisión de la banda

¿El arte con IA es parte de la cultura?: Julian Casablancas dice que sí

De igual forma, puntualizó que la decisión se tomó en consenso con los demás integrantes de The Voidz y por medio de dichos comentarios, Casablancas recordó que en todos sus proyectos siempre ha apoyado el talento humano y lo seguirá haciendo, además de clarificar que la portada de “Like All Before You” sí fue elaborada por un artista llamado dolorsilentium en Instagram y sí involucró un proceso artístico al diseñar todo lo que sería el concepto del álbum a raíz de la imagen generativa.

"Simplemente, de manera objetiva, en la inmensidad del arte que hay, nos gustó la imagen y estábamos trabajando con varias ideas, y todos, de manera objetiva y colectiva, la preferimos (...) Es un artista de IA que hace cosas geniales con aerógrafo en estilo anime, no solo escribimos algo y ya (...) Y no estoy 'apoyando' la IA, pero es parte de la cultura"

Desafortunadamente, lo que tendría que ser un lanzamiento musical destacado debido al talento y dedicación de todos los integrantes de The Voidz, “Like All Before Your” y su portada serán recordados por enfocar la atención del público a una situación controvertida como lo es el uso de la inteligencia artificial en procesos creativos.

