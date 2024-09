Paola Rojas sale de Netas Divinas

Paola Rojas ya no formará parte del programa Netas Divinas. Así lo informó la propia comunicadora en una transmisión en directo que realizó a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

Aunque no aclaró cuáles fueron los motivos por los cuales dejará de formar parte del exitoso programa que se transmite por Unicable, Rojas aprovechó para agradecer a los productores y sus excompañeras por los años de trabajo.

“Hoy me toca contarles, con mucha tristeza, que ya no voy a ser parte de Netas Divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso, que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida.

“Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, la verdad es que era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir un tiempo hermoso con amigas a las que adoro”, señaló la comunicadora.

Dice adiós a sus compañeras

Con voz entrecortada, Paola Rojas le dedicó unas sentidas palabras a cada una de sus compañeras, con las que compartió la emisión que logró colocarse como un referente en su ramo en la televisión por cable.

“A mis amadas ‘Netas’ las adoro, me quedo con la tranquilidad de que vamos a ser amigas siempre, yo estoy segura que nuestra amistad va más allá de un programa, yo lo tengo clarísimo y esa es la parte que me tranquiliza”, destacó.

Se despiden las “Netas” de Paola Rojas

Las integrantes del panel de conductoras con las que cuenta la emisión no perdieron la oportunidad de dedicarle mensajes de aliento a Paola Rojas, contestando su emotivo mensaje en redes sociales.

“Amigas SIEMPRE mas allá de todo!!!! Tu eres todo terreno y lo que sobran son caminos!!”, escribió la actriz Consuelo Duval, una de sus compañeras en la emisión. Natalia Téllez y Daniela Magún se sumaron con emotivos mensajes de apoyo para la comunicadora.

