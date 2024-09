Natalia Téllez confiesa que se peleó con Andrea Legarreta por un exnovio

En una reciente emisión de “Netas Divinas”, Natalia Téllez sorprendió a los televidentes y fanáticos del programa al revelar una inesperada disputa con Andrea Legarreta, que surgió debido a un exnovio suyo. La confesión de la conductora y actriz ha generado un torbellino de especulaciones y comentarios en redes sociales, desenterrando viejos conflictos y llamando la atención sobre las complejas dinámicas de relaciones personales y profesionales.

Durante el programa, Téllez recordó un episodio turbulento relacionado con una antigua relación amorosa. La actriz reveló que, en el pasado, tuvo un noviazgo con alguien cuyo personaje era altamente polémico, y que sus comentarios negativos hacia Legarreta causaron un conflicto significativo. Esta declaración no sólo arrojó luz sobre una situación pasada, sino que también desató una serie de especulaciones sobre la identidad del exnovio en cuestión.

Natalia Téllez habla de su pelea con Andrea Legarreta

Natalia Téllez continuó explicando cómo intentó mediar en la situación. A pesar de su esfuerzo por convencer a Andrea Legarreta de que su entonces pareja no era tan mala persona, la situación se volvió insostenible. “Traté de convencer a mi compañera de trabajo que mi pareja no era tan mala persona y yo hice mal, lo quise conocer a él y no quería ver mucho de lo que hacía de chamba”, reveló Téllez. Esta dificultad en reconciliar las opiniones profesionales y personales de su pareja con sus propios valores, eventualmente, llevó a la ruptura de la relación.

“Tuve un ex, que además quiero mucho, pero su personaje es muy polémico y de hecho cuando empecé a salir con él, él había dicho algo muy feo de Andrea Legarreta”, comentó Téllez.

El conflicto no se limitó solo a la esfera privada. Téllez recordó que Legarreta asistió a uno de los shows del polémico exnovio y discutieron sobre el conflicto. “Hablamos de esa situación y pude ver ese otro lado cuando la gente reconoce que la regó”, añadió Natalia. Este encuentro permitió a Legarreta conocer una perspectiva diferente, revelando una capa más de complejidad en el asunto.

¿Quién es el exnovio de Natalia Téllez?

Aunque Natalia Téllez nunca mencionó el nombre de su exnovio en su confesión, las especulaciones en redes sociales han apuntado a Chumel Torres. Téllez y Torres tuvieron un noviazgo conocido entre 2018 y 2019, coincidiendo con el periodo en el que Natalia estuvo en el programa Hoy. Los comentarios polémicos de Torres y su presencia en la escena mediática han llevado a los usuarios a vincularlo con la controversia mencionada por Téllez.

La especulación se intensifica considerando que Téllez y Torres se conocieron en el ambiente profesional que incluye a figuras como Legarreta, quien también ha sido objeto de comentarios críticos por parte de varios medios y personalidades. La conexión entre estos elementos ha alimentado las teorías en torno a la identidad del exnovio de Téllez y el conflicto que se desató.