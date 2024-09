Nicola Porcella besa a Bárbara Islas y le declara su amor en pleno programa: “Eres una gran mujer”

¿Cuadrado amoroso? Eso insinuaron cibernautas en el canal de YouTube de Unicable, luego de que Nicola Porcella y Bárbara Islas protagonizaron un momento romántico en el programa “¡Qué buena hora!” que el conductor peruano, de 36 años de edad, conduce junto a Michelle Vieth y Omar Fierro.

Los famosos se dedicaron palabras llenas de amor debido a que abordaron el tema “Cómo evitar ser nuestro peor verdugo”. La actriz mexicana, de 34 años, fue quien tuvo la iniciativa porque se dirigió al protagonista de “Aventurera” para expresarla “en mis ojos es un muy hombre trabajador que ha sobrepasado muchas cosas; aparte, eres guapo, le echas ganas a la vida y ojalá te pudieras ver con estos ojos”.

Nicola Porcella se le declaró a Bárbara Islas. Foto: Instagram Nicola Porcella.

Al escuchar esto, Nicola Porcella abrazó a Bárbara Islas y se le acercó al rostro, como si fuera a besarla. Sin embargo, los nervios le ganaron a la también presentadora, quien se puso a reír. A pesar de esto, la cercanía entre los famosos continuó, sobre todo porque el exfutbolista peruano le estuvo sonriendo a la actriz de “Vivir de amor”.

Para repetir la dinámica que comenzó la actriz originaria de Puebla, el segundo finalista de “La Casa de los Famosos México” 2023 se dirigió a ella y le expresó “eres una gran mujer”. También destacó que es una persona con valores, además de que es trabajadora y hermosa.

¿Nicola Porcella y Bárbara Isla son novios?

Más allá de esto, Nicola Porcella aprovechó la dinámica porque se le declaró a Bárbara Islas porque le confesó “siempre te he querido invitar a salir, no he podido. Me encantaría seguir conociéndote, simplemente te quiero decir que te admiro”.

Para cerrar el momento con broche de oro, los famosos se besaron, lo que sorprendió a los presentes en el programa “¡Qué buena hora!”. Debido a que este fragmento del programa está disponible en el canal de YouTube de Unicable, hubo reacciones y usuarios insinuaron que podría haber un cuadrado amoroso porque Bárbara Islas mantuvo un romance con Gala Montes, quien ahora se encuentra en “La Casa de los Famosos México”, donde ha sido cercana a Agustín Fernández, quien también se encuentra en el reality show y es amigo de Nicola Porcella.

Bárbara Islas fue vinculada sentimentalmente con Gala Montes. Foto: Instagram Bárbara Islas.

“Felices los cuatro” y “ya no entendí. Esta chica Bárbara anduvo con Gala y ahora se besa con Nicola. Gala se besa con Agustín, amigo de Nicola, se lee entre los comentarios, así como “bueno, no que Agustín es su amor. Ya caemos en por qué no le cae Gala” y “pura actuación, el novio de Agustin (por Nicola Porcella) quiere limpiar su imagen”.

