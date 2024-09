La actriz Donna Mills disfruta las villanas en su regreso a las series de TV

La estadounidense Donna Mills entró al mundo del espectáculo en los 70s, logrando consolidar su carrera en los 80 y 90, y aunque se alejó parcialmente de los escenarios, está feliz de permanecer vigente en una industria que es compleja y retadora.

“No estuve activa por un tiempo porque adopté a mi hija y necesitaba estar presente para ella, de hecho después hubo ocasiones que la lleve a sets y viajes, y eso me encantaba. Cuando fue creciendo, me dije -¿y ahora qué hago?-, pero me di cuenta que podía volver a trabajar, aunque a mi edad no es tan fácil”, comentó la actriz de 83 años de edad.