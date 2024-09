Metallica en el Foro GNP: clima para el 20, 22, 27 y 29 de septiembre

La nueva gira de Metallica llegará hasta la Ciudad de México. Los recibirá el recién remodelado Foro GNP dentro de la Ciudad de los Deportes, en pleno Autódromo Hermanos Rodríguez. Los días elegidos son el 20, 22, 27 y 29 de septiembre de 2024, todavía hay boletos en venta.

Puedes adquirir tus entradas a través del sistema TicketMaster en línea con cargo por servicio, así como en las taquillas del Palacio de los Deportes sin cargos. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta de crédito y débito. Se pueden comprar por separado e incluso hay abonos para dos o para cuatro días.

Los días 20 y 27 de septiembre serán abridoras las bandas Greta Van Fleet y Marmoth, mientras que el 22 y 29 de septiembre estarán Five Finger Death Punch con Ice Nine Kills, que son un plus atractivo si es que todavía no te convences de adquirir tus boletos.

La banda dará 4 conciertos con 4 setlist diferentes y cerrarán su gira en CDMX. Crédito: Facebook

Así estará el clima en CDMX para los conciertos de Metallica en el Foro GNP

Si debes estar preparado para algo, es precisamente para el clima en la capital mexicana, donde tendremos desde lluvia y hasta algunas nubes que te podrían espantar o un tremendo sol en estos días. Procura ir bien preparado para todos los pronósticos en el Foro GNP:

El clima para el día 20 de septiembre de 2024 habrá chubascos dispersos, precipitaciones del 60%, humedad del 57% y viento de 14 kilómetros por hora. La temperatura máxima es de 26° y la mínima es de 15°, hay altas probabilidades de lluvias.

El día domingo 22 de septiembre, habrá cielo parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvia, mientras que la temperatura será bastante parecida.

Para el día 27 de septiembre habrá temperaturas máximas de 24° y viento de hasta 11 kilómetros por hora, así como cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia por la tarde.

Para el día 20 de septiembre la temperatura máxima será de 25° con intervalos de sol y nubes. Habrá ráfagas de viento de 24 kilómetros por hora con pocas probabilidades de lluvias.

La banda estará dos fines de semana en la CDMX. Crédito: Metallica

¿Quién es Metallica?

Metallica, una de las bandas de thrash metal más influyentes de todos los tiempos, se formó en Los Ángeles a principios de los 80. Con una mezcla explosiva de riffs pesados, solos veloces y letras intensas, rápidamente se convirtieron en pioneros del género. Álbumes como "Kill 'Em All", "Ride the Lightning" y el icónico "Master of Puppets" consolidaron su sonido y les valieron una legión de seguidores.

La década de los 90 marcó un punto de inflexión para Metallica, con el lanzamiento de su álbum homónimo, comúnmente conocido como "The Black Album". Este disco, más comercial y accesible, los catapultó a la fama mundial y los convirtió en uno de los actos más grandes del rock. Sin embargo, esta nueva dirección musical generó cierta división entre los fans más puristas. A pesar de las críticas, Metallica siguió cosechando éxitos comerciales y consolidando su estatus como una de las bandas más importantes de la historia del rock.

En el nuevo milenio, Metallica ha continuado girando por el mundo y lanzando nuevos álbumes, aunque con un impacto menor que en sus años dorados. A pesar de ello, su influencia en la música sigue siendo innegable y su legado como una de las bandas más importantes del metal está asegurado. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Metallica ha demostrado ser una fuerza inagotable en la industria musical, inspirando a generaciones de músicos y manteniendo a sus fans fieles a lo largo de los años.