Kim Woojin se presentó con un lleno total en el Foro Indie Rocks y conquistó a las mexicanas

Kim Woojin se presentó con un lleno total con "I like the way", su tour 2024 en México. El pasado fin de semana, el cantante surcoreano se presentó en el Foro Indie Rocks, un recinto clásico de la música en la CDMX, el idol tuvo un lleno total que demostró el amor y apoyo de sus llamadas Cubs.

Aunque sus inicios fueron en el K-Pop, Woojin demostró tener una gran formación en el canto y baile, pues pasó por dos importantes agencias: SM Entertainment y JYP. Siguiendo sus intereses personales, decidió emprender su carrera en solitario y debutó en 2021 con "Still Dream".

Desde entonces, Woojin ha perseguido sus sueños en la música y es la segunda vez que regresa a nuestro país, pues el próximo 22 de septiembre se presentará en Monterrey, otra de las ciudades más importantes de México. Previo a su concierto en el Foro Indie Rocks, el cantante visitó una academia de coreano para convivir con sus fans, también tuvo un fanmeeting privado para las Cubs mexicanas.

Sigue leyendo:

¡Ya es papá! Sungmin de Super Junior tuvo su primer hijo y conmueve a las fans | FOTOS

"La Bamba", mariachi y más, así es como BTS celebra su amor por México

Kim Woojin demuestra que se puede seguir soñando a su manera

Woojin demostró que su experiencia en el K-Pop lo ha transformado en un artista completo, pues a lo largo de su show "I like the way" demostró su habilidad en el baile, además deleitó a sus fans al cantar completamente en vivo. Como parte de su discurso, invitó a sus fans a seguir soñando.

A lo largo de casi dos horas de show, Kim Woojin interpretó clásicos y éxitos de su repertorio como solista como: "Song of Icarus", "Tryin'", "Purple Sky", "Still dream", "Dive", "Ready now" y más. Sus llamadas Cubs corearon varias de sus canciones, demostrando su apoyo total al idol.

Woojin llena el Foro Indie Rocks Foto: Chino Lemus

Además, Kim Woojin sorprendió a tres afortunadas fans que se llevaron una playera oficial del tour, también disfrutó de un fanmeeting en privado con Cubs un día después de su presentación, esto como parte de sus actividades en México. Durante su estancia, el cantante se dio cita en el Centro Histórico y compartió algunas postales a través de su cuenta de Instagram. A lo largo de la semana, se presentará en Monterrey como su segunda fecha.