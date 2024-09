Ana Cisneros, ex de Lapizito, comparte fotos de las presuntas agresiones que sufrió en su noviazgo

El comediante Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como Fredy o Lapizito fue señalado por sus exparejas sentimentales por presunta agresión física y sexual, la polémica en la que se vio involucrado causó la indignación de sus seguidores quienes pedían pruebas a la chica de los golpes que recibió.

Ale Cisneros, creadora de contenido para redes sociales dio a conocer en sus cuentas personales algunas de las imágenes de los golpes que recibió de parte de Lapizito cuando aún eran una pareja y en donde asegura vivió un ambiente lleno de violencia en la relación.

La celebridad de Internet dejó a todos sus seguidores y usuarios de redes sociales anonadados con las pruebas de la agresión física que recibió presuntamente por parte de Lapizito, ya que en las fotografías se alcanza a ver moretones, raspones e incluso golpes con mayor fuerza.

“Las primeras veces que me empezó a agarrar fuerte las muñecas cuando se enojaba” y “Cuando me mordía el labio si no lo perdonaba inmediatamente”, son algunas de las declaraciones de Ale Cisneros en su publicación en redes sociales en donde mostró todo lo que pasaba.

Lapizito fue denunciado por agresión Captura de pantalla IG/ lapizitooficial

¿De qué acusan a Lapizito?

Fue en el podcast de “Un tal Fredo” cuando Fer Durán, una influencer denunció públicamente a su ex Lapizito, ella dejó claro que recibió agresiones por parte del joven, quien además le fue infiel en repetidas ocasiones, aunque ella siempre lo perdonaba.

Después de la declaración de Fer Durán sobre el hermano de Gomita, hubo más personas que se sumaron a manifestar que habían recibido agresiones por parte del chico, entre ellas Ale Cisneros quien fue muy puntual en decir que no había dicho nada sobre su caso debido a que pensó que nadie le iba a creer.

Ana Cisneros Simg es una estrella de las redes sociales Captura de pantalla IG/anasimg_

¿Quién es Ale Cisneros?

La chica de 23 años quien denunció públicamente a Lapizito es Ale Cisneros, una popular cantante y creadora de contenido mexicana quien también ha participado en diversos programas y reality shows tales como “La venganza de los ex” y “Temptation Island México 2024”.

Ale Cisneros es muy activa en redes sociales en donde constantemente comparte videos e imágenes de su vida personal, así como también de sus proyectos en donde participa, también recibe opiniones de las personas quienes han manifestado su apoyo en el proceso en por el que atraviesa actualmente tras su denuncia pública.