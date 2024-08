La influencer Fer Durán rompe el silencio sobre su relación con "Lapizito", el hermano de "Gomita", lo acusa de violentarla física y verbal

La influencer Fernanda Durán, conocida por su presencia en TikTok y YouTube, ha causado revuelo en las redes sociales al romper el silencio sobre su relación con Alfredo Ordaz Campos, más conocido como "Lapizito", quien además es hermano de “Gomita” quien actualmente participa en La Casa de los Famosos México.

Durante una reciente aparición en el pódcast de "Un Tal Fredo", Durán reveló detalles impactantes sobre las agresiones físicas y psicológicas que habría sufrido a lo largo de su relación con el hermano de Gomita; Fernanda no escatimó en detalles al narrar las experiencias dolorosas que vivió.

Parecían tener una relación hermosa.

Foto: Tiktok @fredylapizito

Sigue leyendo:

¡Ya nació! Mariazel se convierte en mamá por segunda ocasión, así lo confirmaron

Captan a Irina Baeva escondida en una sábana en la camioneta de su ex Emmanuel Palomares, ¿regresaron?

Fer Durán expone la violencia que vivió a manos de su expareja

Aunque la influencer Fer Durán no mencionó directamente a "Lapizito", sus descripciones apuntan claramente a él. Según Durán, las agresiones comenzaron desde las primeras etapas de su relación. “Hubo un día en que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex. Le pregunté por qué lo mencionaba y él se enojó, me jaló y me mordió”, compartió.

Esta escena fue tan perturbadora que la madre de Ordaz tuvo que intervenir para calmar la situación, y Durán pidió a un amigo que la recogiera, aunque admitió que volvió con él al día siguiente. Fernanda continuó describiendo una serie de incidentes violentos que marcaron su relación.

En redes se dan cuenta del labio herido de la influencer y cuestionan si fue por las agresiones de Lapizito.

Foto: Tiktok @ferduraancx_

La influencer recordó una pelea en la que, después de una salida en familia a las trajineras, "Lapizito" la agredió físicamente en el coche. “Me empezó a gritar y a jalar el pelo”, dijo Durán. El altercado fue tan grave que la policía intervino, tras recibir una llamada por las cámaras de seguridad que captaron la agresión.

El relato de Durán también incluyó aspectos de la relación que reflejan un patrón de celos y abuso emocional. Según sus palabras, "Lapizito" mostró un comportamiento tóxico y posesivo, llegando incluso a insultar a su familia y mostrar celos hacia su sobrino recién nacido.

“Yo me alejé de todos (…) nació mi sobrino, yo lo ponía de fondo de pantalla, y él me decía: “mejor te hubiera embarazado yo, para que estés cuidando a un bebé que ni es tuyo (… ) ni a mí me pones ahí, todo por un pend*jo bebé”, dijo.

¿Quién es Fernanda Durán?

Fernanda Durán, de 20 años y originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó a ganar notoriedad en 2020 a través de sus videos en TikTok, donde rápidamente captó la atención de una amplia audiencia. Su presencia en redes sociales se expandió con la apertura de su canal de YouTube en 2021, marcando el inicio de una carrera diversificada en el mundo digital.

Su familia también está involucrada en el entretenimiento; su hermana Carol Castro y su hermano Jorge Durán tienen sus propias carreras en el mundo de los creadores de contenido.

Fer Durán estuvo en una relación con Alfredo Ordaz, conocido en redes como "Lapizito", a lo largo de 2022. Es por eso que todos aseguran que sus relatos se refieren a la etapa en la que vivió un romance con el hermano de Gomita. La valiente decisión de Durán de hablar sobre su experiencia ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentó y ha generado un debate importante sobre la violencia en las relaciones.