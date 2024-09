Integrante de “Las perdidas” le da la espalda a Gomita y rechaza invitación a las galas

Esta noche 1 de septiembre de 2024 se realizará una de las expulsiones más comentadas de “La Casa de los Famosos México” porque hay cuatro nominados: Briggitte Bozzo, Karime Pindter, Adrián Marcelo y Araceli Ordaz (a) “Gomita”. Las dos primeras son parte del cuarto Mar y los otros dos son jugadores del cuarto Tierra, así que la salida de cualquiera pondrá la balanza de un lado u otro.

Por lo mismo, la pregala, gala y postgala prometen estar llenas de adrenalina y contenido. Además, en estos espacios acuden familiares o amigos de los nominados, pero “Gomita” no ha recibido apoyo en esto porque incluso una integrante de “Las perdidas” reveló lo siguiente: se negó a acudir a las galas para defenderla.

“Gomita” ha sido una de las participantes más polémicas de “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram La Casa de los Famosos México.

“Gomita”, sin apoyo durante la galas de “La Casa de los Famosos México”

Dicha integrante de “Las perdidas” es Evelyn, mejor conocida como “La mamita”, quien grabó un video para exponer las razones por las que no quiere representar a “Gomita” en las galas de “La Casa de los Famosos México”. El clip se hizo viral en redes sociales, sobre todo en Twitter, red ahora llamada X, y, como muestra de esto, en el perfil de X Blueeye (@bblueyeee) se lee lo siguiente: “Chisme, chisme. Invitaron a Evelyn a la gala, ya que ‘Goma’ la dejó como contacto, pero ella rechazó la invitación”.

“Me marcaron de ‘La Casa de los Famosos México’ para preguntarme si quería ir porque ‘Gomita’ me puso como una de sus panelistas”, expuso inicialmente la influencer trans. Además, explicó que ella no era la primera opción de “Gomita”, sino la tercera porque antes de ella están la mamá y una amiga de la participante, de modo que expuso que desconoce el motivo por el que la llamaron a ella en vez de a las otras personas.

Por qué Evelyn no quiso apoyar a “Gomita” en “La Casa de los Famosos México”

Para evitar malentendidos entre los espectadores de “La Casa de los Famosos México”, Evelyn fue clara y expuso que no aceptó ser panelista porque no quiere representar a “Gomita”. Por lo mismo, en la misma publicación de X Blueeye (@bblueyeee) se lee que “Evelyn tiene sus pensamientos claros y decisivos”.

“Les dije que, con la pena, pero no porque el simple de que no me gusta cómo está jugando”, destacó “La mamita” para destacar que no está a favor del actuar de “Gomita”, quien ha sido una de las participantes más polémicas de la nueva edición del reality show.

La postura de Evelyn es apoyada en redes sociales y usuarios de X comentaron “le dirán ‘mala amiga’ a Evelyn, pero ¿’Gomita’ ha sido buena amiga? Todo lo contrario y salió su verdadera cara” y “‘Goma’ se acercó a Evelyn para después escalar con Wendy (Guevara) y sus seguidores”.