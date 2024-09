Gomita se niega a ir a las galas por temor a encontrarse con Cecilia Galliano: “No me hagan eso”

Desde el pasado miércoles 28 de agosto, Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, está en la cuerda floja porque es una de las nominadas de “La Casa de los Famosos México”. La generadora de contenido ya había externado que aún no quiere abandonar el reality show y ahora confesó que no desea ir a las galas porque no quiere encontrarse con la actriz y conductora argentina Cecilia Galliano con quien en el pasado tuvo un problema.

La expayasita mexicana, de 29 años de edad, habló con sus compañeros del cuarto Tierra, destacando que le angustia abandonar el programa de Televisa por todo lo que enfrentará a su salida. “No sé si me vayan a invitar al programa ‘Hoy’ o voy a tener que ir a las galas con tu tía”, dijo la también modelo para referirse a la argentina.

“Gomita” podría abandonar esta noche “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram “Gomita”.

“Gomita” no quiere encontrarse con Cecilia Galliano

Aunque Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sian Chiong trataron de animar a “Gomita” al decirle que no piense que será la sexta expulsada de “La Casa de los Famosos México”, la generadora de contenido expresó “no me hagan eso”, reiterando que no quiere ver a Cecilia Galliano, de 42 años de edad.

Durante la nueva edición del reality show, la expayasita destacó que reencontrarse con la argentina sería incómodo por el conflicto que tuvieron en el pasado. De hecho, la participante consideró no ingresar al reality show porque sabía que había una posibilidad de ver a la presentadora porque conduce las postgalas de “La Casa de los Famosos México” y los expulsados acuden a ellas.

Qué pasó entre Cecilia Galliano y “Gomita”

En 2012, Cecilia Galliano y “Gomita” coincidieron en el programa “Sabadazo” y durante las grabaciones a la argentina se le perdió el anillo de compromiso que le dio Mark Tacher, quien ese ese momento era su prometido. “Gomita” y uno de sus hermanos menores, “Lapizito”, fueron señalados de responsables, aunque esto nunca se confirmó.

“El que nada debe, nada teme, no hicimos nada, no teníamos nada. Si ella (Cecilia Galliano) en su momento lo pensó, lo creyó, lo dijo, es su problema. Salió una nota en TvNotas y hablamos con Alexis (Núñez, productor de ‘Sabadazo’) y le dijimos: ‘Oye, pues qué onda con esto porque la única que sabía era ella’ porque ella le dijo a mi mamá: ‘Es que su hijo fue y dígale que me lo deje en un sobre o algo’”, expuso “Gomita” durante las primeras semanas de “La Casa de los Famosos México”.

En tanto, Cecilia Galliano se ha mantenido al margen del conflicto por el anillo de compromiso y únicamente ha bromeado en las postgalas recientes, cuestionando al aire si el día que “Gomita” salga del reality show ella no irá a las postgalas para evitar el reencuentro.