Bruno Mars sorprende a los capitalinos con "El sonidito", así fue su actuación en el Estadio GNP: VIDEO

Este jueves 8 de agosto, Bruno Mars ofreció un espectáculo inolvidable en el recién inaugurado Estadio GNP de la Ciudad de México, sorprendiendo a sus seguidores con una actuación que ha causado furor en redes sociales. La noche estuvo marcada por una inesperada mezcla de estilos, cuando el artista estadounidense decidió rendir un tributo a la música mexicana al incorporar "El Sonidito", en su repertorio.

Este gesto inesperado no solo cautivó a sus fanáticos, sino que también demostró la profunda conexión que Mars ha establecido con su audiencia en México. Cabe señalar que desde el anuncio de su gira, el concierto de Bruno Mars en la Ciudad de México se perfilaba como uno de los eventos más esperados del año.

Bruno Mars sorprende con “El Sonidito” de Hechizeros Band

La inclusión de "El Sonidito" en el setlist de Bruno Mars fue una sorpresa que dejó a muchos sin aliento. El momento se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales, donde los videos del concierto se han viralizado.

Los asistentes al Estadio GNP mostraron una mezcla de incredulidad y alegría al escuchar cómo Mars combinaba la vibrante cumbia de “Hechizeros Band” con uno de sus temas más emblemáticos como lo es “Uptown Funk”. Este acto de respeto hacia la música mexicana no solo realzó la experiencia del concierto, sino que también reforzó el vínculo especial entre el artista y su público mexicano.

El concierto no se limitó a esta sorprendente mezcla musical. Bruno Mars continuó deleitando a su público con una impresionante selección de sus grandes éxitos. El escenario del Estadio GNP se llenó con la energía de temas como "Finesse", "Treasure" y "Perm", que fueron interpretados con la característica pasión y estilo del artista. Mars, conocido por sus peculiares pasos de baile, no tardó en provocar una avalancha de gritos y aplausos de sus seguidores, quienes disfrutaron de cada momento de su actuación.

Bruno Mars habló en español durante su concierto en CDMX

Durante el concierto, Bruno Mars hizo un esfuerzo adicional para conectar con sus fanáticos mexicanos. Entre canciones, el cantante se dirigió a su público en español, pronunciando frases como: “Te extraño mamacita”, “Te adoro bonita” y “¿Dónde están las mujeres solteras?”. Esto enloqueció a los asistentes al Estadio GNP.

Además de la sorprendente inclusión de "El Sonidito", el concierto también ofreció momentos íntimos. Tras un solo de saxofón, Bruno Mars regresó al escenario para interpretar baladas como “Versace on the Floor” y “When I Was Your Man”, esta última siendo una de las más coreadas por el público.

Bruno Mars en las calles de la CDMX

La llegada de Bruno Mars a nuestro país ha causado una gran euforia a sus fanáticos, y es que el cantante estadounidense parece también estar muy emocionado de llegar a la capital, pues se le vio en las calles de la CDMX posar con el característico sombrero de mariachi y disfrutar de la cultura mexicana.

Además, también al terminar su concierto en el Estadio GNP, el cantante abordó su camioneta que lo dirigió hacia el lugar en donde se hospeda, sin embargo, Bruno tuvo el detalle de bajar los vidrios del automóvil en el que se encontraba para saludar a sus fanáticos, acto que se llevó las palmas, pues aseguran es una muestra del gran cariño que le tiene a sus seguidores.