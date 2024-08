Bruno Mars hace bailar al nuevo Estadio GNP

Tras seis años de ausencia, Bruno Mars regresó por tercera vez a la Ciudad de México con un concierto especial, ya que fue el encargado de inaugurar el Estadio GNP, la noche de este jueves.

El concierto inició a las 21:30 horas con “24K Magic”, tema que alegró a los miles de asistentes que se dieron cita en el lugar desde horas antes, ya que varios también querían apreciar la remodelación del recinto, el cual contaba con butacas en la zona diamante, mientras que asientos de plástico en el resto de las gradas. En este espacio también se pusieron LEDs que abarcaban gran parte de la zona numerada y durante la velada, se apreciaban algunas luces de colores; el escenario y las pantallas lucían y igual.

Bruno Mars consiente al público mexicano

Bruno Mars saludó al público y agradeció por pisar de nuevo suelo mexicano, además prometió ofrecer una gran noche con su música pop, con toques de soul, funk y R&B. Así sonaron “Finesse”, “Treasure”, “Perm” y mezclas de otros hits. Brillando también por sus peculiares pasos de baile, los cuales provocaban la avalancha de gritos de sus seguidoras.

Pero como si esto no fuera suficiente para enamorar a sus fans, Bruno Mars dijo algunas frases en español entre sus temas: “Te extraño mamacita”, “Te adoro bonita” y “¿Dónde están las mujeres solteras?”.

Bruno Mars saludó al público y agradeció por pisar de nuevo suelo mexicano, además prometió ofrecer una gran noche con su música pop, con toques de soul, funk y R&B. Foto: Cortesía

Luego de un solo de saxofón de su músico, el intérprete regresó al escenario para consentir aún más al público, que hizo sold out, en la primera de las tres fechas que ofrecerá en la CDMX. “Versace on the floor”, “It will rain” y “Marry you”, para después sentarse al piano y tocar unas probadita de algunos éxitos como “Grenade” y “Nothin’ on you”, de los cuales presentaba con anécdotas.

Sus músicos regresaron para acompañarlo en “When I was your man”, uno de los primeros hits de su carrera, fue la más coreada por los asistentes. El concierto de Bruno Mars en el Estadio GNP terminó con “Locked out of heaven", “Just the way you are” y un grito de “Te quiero mucho México”, pero ante la ovación del público regresó para cantar “Uptown funk”.