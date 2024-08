Ángela Aguilar manda conmovedor mensaje a su papá por su cumpleaños: “tengo mucho que aprender de ti”

Ángela Aguilar dedicó unas conmovedoras palabras a su padre, Pepe Aguilar, en el día de su cumpleaños. La “princesa del regional mexicano” compartió en sus historias de Instagram un emotivo mensaje dirigido a su padre. Este 7 de agosto, Pepe Aguilar celebró su cumpleaños rodeado de sus seres queridos, en una fiesta que se desarrolló en un ambiente tranquilo y de felicidad.

En su cuenta de Instagram, el cantante compartió varios videos donde se puede observar la celebración. A pesar de los rumores y controversias recientes en torno a su familia, Pepe Aguilar demostró que la unión familiar sigue siendo una prioridad.Entre los asistentes destacaron su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal. Las imágenes mostraron a Nodal felicitando efusivamente a su suegro, en un gesto que fue muy comentado en las redes sociales. La presencia de Nodal junto a Ángela en esta ocasión especial reafirma la buena relación que mantiene con la familia Aguilar.

Se ve que se la está pasando muy bien. Foto: @pepeaguilar_oficial / Instagram.

¿Qué le escribió Ángela Aguilar a su papá?

"Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá", escribió Ángela en una postal que acompañó con una foto familiar. Este gesto rápidamente se viralizó, mostrando la estrecha relación entre ambos y destacando el profundo respeto y admiración que Ángela siente por su padre.

Están más unidos que nunca. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue cuando Ángela, junto a su madre Aneliz y su hermana Aneliz Aguilar, le cantaron "Las Mañanitas" a Pepe. Este acto, capturado en video, mostró el cariño que prevalece en la familia, disipando cualquier rumor de discordia. Los seguidores de la familia Aguilar inundaron las redes con mensajes de felicitación y muestras de afecto, alegrándose al ver la unidad y el amor que comparten.

La familia Aguilar ha estado envuelta en polémicas

El reciente matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido un tema de gran interés. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia lujosa en una hacienda en Morelos, el pasado 24 de julio. A pesar de los rumores y las críticas, especialmente en relación con la ex pareja de Nodal, Cazzu, la joven pareja ha demostrado su compromiso y amor mutuo.

Ellos están muy contentos. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Nodal, quien previamente había estado en una relación con la cantante argentina Cazzu, aclaró que su amor por Ángela es genuino y pidió respeto para todas las personas involucradas. A pesar de la polémica, ambos han seguido adelante, consolidando su relación y compartiendo momentos especiales con sus seguidores.