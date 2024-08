Lucero confiesa que Pedro Fernández es un excelente besador: "daba besos bonitos"

Lucero estuvo como invitada en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde habló sobre detalles de su carrera y de su vida personal poco conocidos. Al respecto, la actriz confesó que hubo un actor que definitivamente ha sido el mejor besador de todos durante su carrera, el nombre no sorprendió, pues participó con el en varias películas.

La famosa protagonista de telenovelas también reveló cómo fue su primer beso y confesó que fue asqueroso y ya nunca más quería volver a besar a nadie, pero pasó el tiempo y cuando tuvo otro novio finalmente pudo disfrutar de este apasionante beso. Esta segunda persona fue el actor Pedro Fernández.

La actriz recordó el momento en el que Pedro Fernández le pidió que se hicieran novios, esto ocurrió durante la filmación de la película "Coqueta" en 1983, sin embargo, aunque la relación se dio cuando ambos eran muy chicos, estaba aprobada por los padres de ambos pero duró poco porque cada uno tenía proyectos diferentes.

"Pero después hubo con quien sí me di besos de a de veras, con Pedro Fernández ya nos dimos besos, era un super besador ahí sí ya no me dio asco. Daba besos 'rete bonitos'", confesó la actriz.