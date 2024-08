¡Adiós amor! Cazzu borra de Instagram todas sus FOTOS con Nodal, excepto una, ¿qué significa?

¡Adiós amor, me fui de ti y esta vez para siempre! Tras meses de polémica y silencio en redes sociales, Cazzu por fin "regresó" a Instagram para mandar un claro mensaje a sus fans y éste es que se encuentra bien y superando su pasado amoroso, especialmente luego que su ex Christian Nodal contrajo matrimonio con Ángela Aguilar. Cabe destacar que aunque no hay nada confirmado, desde que el mariacheño anunció su nueva relación (y reciente matrimonio), se ha hablado de un triángulo amoroso y hasta una supuesta infidelidad en contra de la argentina.

Muchas cosas son las que han pasado desde que los papás de Inti anunciaron el fin de su relación y una de las críticas o peticiones que tenían los fans para Cazzu es que retomara fuerzas por su pequeña hija, además que borrara de una vez por todas las fotos que tenía todavía en Instagram junto a Nodal. Pues pese a las críticas en contra de su hermana, a quien se señaló de presunto robo contra Christian, una demanda de pensión alimenticia y una boda de su ex, ella mantenía los recuerdos del amor en la plataforma de Meta, antes Facebook.

Cazzu no ha regresado a redes sociales, aunque sí ha aparecido en público. (Foto: IG @cazzu)

Pero todo parece indicar que tras semanas de soltería y del duelo del truene, la cantante argentina escuchó a sus fans. Esta mañana trascendió que Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la artista, "regresó" a Instagram para borrar de su perfil todas las fotos que tenía junto a su ex tanto en momentos de sus vidas privadas, como en sus apariciones públicas en eventos o entregas de premios. De esta manera la famosa demostró a sus fans que sigue fuerte y que está superando su pasado amoroso con el mexicano.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los fans de este chisme del año es que pese a que Cazzu borró fotos como selfies, haciendo match con sus looks, a Nodal arreglándole el vestido en una entrego de premios o de las lujosas vacaciones que han compartido, Julieta dejó una foto para el recuerdo y en ella aparece su ex. ¿Qué significa?

Los comentarios de Nodal en las fotos de su ex siguen ahí. (Foto: IG @cazzu)

Cazzu borra sus fotos con Nodal de Instagram, pero deja una muy importante

Al revisar su perfil oficial de Instagram, en el que Cazzu acumula más de 16 millones de seguidores, sólo dejó una en la que se aprecia a Nodal y con la que adelantó sus fans que siempre existirá parte del mexicano en su vida y en la de su hija, por supuesto, ya que la pequeña Inti es la primogénita de ambos cantantes.

Se trata de una postal publicada el 14 de septiembre de 2023, día en el que nació Inti y con la que la entonces pareja dio a conocer que se habían convertido en padres tras meses de espera. En la postal sólo se aprecia la fecha junto a un emoji de Sol, mientras que en la toma se ven las manos de Cazzu y Nodal junto a la de su pequeña hijita, quien está por cumplir un año.

Esta es la única foto junto a Nodal que tiene en su perfil. (Foto: IG @cazzu)

Como era de esperarse, los fans al percatarse de la decisión de la argentina, rápidamente comenzaron a comentar este post de hace un año con comentarios en los que etiquetan a Ángela Aguilar, la nueva pareja de Nodal, así como mensajes entre los que destacan: "Cazzu, ella demuestra madurez al no borrar algunas, pero por orgullo y la rabio seguro borra las fotos de él", "hubieras dejado todas las fotos con Nodal y demuestra madurez" y "bórralas".

Finalmente, el recuerdo de este preciado momento en la vida de Cazzu, no es el único como tal en el que queda una muestra de su pasado, ya que en distintas publicaciones también se ven algunos de los comentarios que su novio, Christian Nodal, dejó en su momento, como es el caso de apoyo, emojis o amorosos mensajes en las fotos donde aparece su hija.