La mamá de Gala Montes va a La Casa de los Famosos en helicóptero y le arroja un regalo: "no llores, tú vas a ganar"

La madre de Gala Montes, Crista Montes, olvidó los pleitos que tuvo con su hija previo a que ingresara a La Casa de los Famosos México y acudió a la residencia para mostrarle su apoyo incondicional y hacerle saber cuánto la ama y lo mucho que desea que gane el reality show.

Recordemos que antes de que Gala entrara a La Casa de los Famosos tuvo un fuerte conflicto con su madre debido a que supuestamente la mujer acudió a una revista de espectáculos para decir que su hija había roto relaciones laborales con ella pero también personales. Por lo que la actriz respondió a los señalamientos revelando que su madre la maltrataba y no le quería dar su dinero.

La visita de Crista Montes también fue para celebrar el cumpleaños 24 de la actriz, por lo que aprovechó para arrojarle por los aires un enorme ramo de rosas rojas y un ramo de peluches con sus fotografías cuando era una niña. Mientras sobre volaba la residencia tomó un megáfono y estas fueron las palabras que le dijo a su hija.

“Gala ya no llores, te amo, tu vas a ganar”, expresó.

Crista Montes, madre de la también cantante subió al helicóptero con un solo fin, hacerle saber a su hija lo importante que es para ella y que a pesar de los conflictos que han tenido, apoya a su hija y desea que gane. Pero además aprovechó la visita aérea para mandarle otro mensaje contundente.

"Tus preferencias no modifican el amor que siento por ti"

Antes de subirse al helicóptero, Crista le dedicó unas palabras a su hija, las cuales probablemente pueda ver hasta que salga del programa. Además de mostrarle su gran apoyo, Montes le expresó que no le importan las preferencias de Gala, pues el amor que ella siente no se modifican por los gustos que tenga.

A su vez, expresó los deseos que tiene de arreglar sus diferencias con Gala, incluso señaló que no fue bueno hacer público su conflicto. Crista expresó el amor que le tiene a su hija y no dudó en ir a mostrárselo de una forma sorprendente. Hasta ahora no se sabe si la actriz recibió los presentes que cayeron de los aires ni cuál fue su reacción.