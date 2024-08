Gomita le revela a Ricardo Peralta que tiene "baja autoestima" tras hablar de Gala Montes, ¿es por Agus Fernández?

Uno de los momentos más conmovedores acaba de ocurrir dentro de "La Casa de los Famosos México", cuando Gomita abrió su corazón con Ricardo Peralta y en esta ocasión no sobre su sentir sobre el resto de los participantes, sino al hablar por primera vez de cómo se siente. Pues durante una charla entre los influencers, Araceli Ordaz, nombre real de la expayasita de "Sabadazo", aseguró que es una mujer con baja autoestima, algo que preocupó a los fans del reality.

Quienes siguen de cerca todo lo que pasa dentro de la casa más famosa de México sabrán que desde hace ya algunos días Gomita confesó que se siente atraída y que le gusta Agus Fernández, otro de los participantes del reality, pero entre sus preocupaciones no sólo está el aceptar sus sentimientos, sino que desde su perspectiva, ella percibe que el gustarse no es reciproco, esto pese a que figuras como Shanik le han hecho pensar a la influencer que sí podría ser algo mutuo.

El escándalo entre este amor fallido creció entre los espectadores cuando Agus le negó un beso a la famosa, quien terminó en llanto y deprimida por la situación. Ahora, este fin de semana, mientras Gomita se encontraba junto a Ricardo hablando de una de las mujeres más guapas e imponentes dentro delo hogar compartido, es decir, Gala Montes, la influencer reveló que se siente insegura y con baja autoestima, mientras que Peralta se quedó sin palabras para consolar a su amiga, aunque internautas aseguran que hizo los comentarios con el fin de hacerla sentir mal.

Todo ocurrió cuando Ricardo Peralta comenzó a contarle a su compañera que incluso a él, que es gay, le resulta muy atractiva Gala Montes, y que no se imagina cómo es para el resto de los hombres dentro de "La Casa de los Famosos México". "Impone así de una forma sexy, o sea, hasta yo que soy gay digo, 'me dice hola' y si yo fuera ellos, no sé, yo que soy gay tengo pensamientos impuros hacia Gala", reveló.

Gomita le revela a Ricardo Peralta que es insegura

Luego de esta confesión de Ricardo Peralta sobre Gala Montes, Gomita se detuvo un momento y habló por primera vez de su sentir emocional: "siento que tengo una autoestima muy baja", mientras que el influencer sólo añadió, "por dos, bebé". Fue hasta aquí donde quedó la conversación.

Pero los internautas que han compartido el clip destacan que el también ganador de MasterChef Celebrity estuvo "jugando con la autoestima de Gomita", esto al decirle que "Gala hasta a él le parece muy atractiva". Tras la viralidad de este momento, en TikTok se leen comentarios como "quedó bien agüitada la Gomita", "se pasa Ricardo, sabe que ahorita está celosa de Gala y sale con eso, además sabe de su baja autoestima", "yo quisiera ser amiga de Gomita", "un amigo no le dice eso a su amiga sabiendo el contexto" y "lo hizo con toda la intención".