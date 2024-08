Gomita y Mariana Echeverría se quejan de la comida en La Casa de los Famosos, "es carne barata"

Mariana Echeverría y Gomita fueron nuevamente objeto de críticas en la Casa de los Famosos, pues luego de ser las cocineras de la casa en este famoso reality show, han recibido duras críticas en redes sociales, por cómo cocinan y la comida que consumieron en ese momento.

Y es que las famosas se dedicaron a ´probar un platillo que estaban preparando, lo que provocó que fueran objeto de un video muy viral en redes sociales, que si no alcanzaste a ver, aquí te lo dejamos para que no te pierdas nada de uno de los programas más famosos y entretenidos de la televisión mexicana.

Mariana Echeverria y Gomita se quejaron de la comida de La Casa de los Famosos/Créditos: Especial

¿Qué dijeron Mariana Echeverría y Gomita de la comida?

Fue en un momento muy normal de la Casa de los Famosos donde las dos famosas estaban cocinando; sin embargo, al darse probarlo se dieron cuenta de una rara peculiaridad con la carne, pues hay que recordar que la persona encargada de los alimentos es la esposa del portero Óscar Jiménez, la famosa Mariana Echeverría.

Quien ha vivido momentos polémicos entre sus declaraciones en contra de diversos artistas con los que ha compartido proyectos como el conductor de “Me Caigo de Risa” Faisy quien en días recientes han comentado su versión sobre su pelea con Mariana Echeverría, por lo que no ha mantenido muy contentos a los espectadores.

Mientras que Gomita ha sido tendencia nuevamente por sus malas actuaciones en el programa, llevándola a perder incluso su contrato con su manager y su agencia, lo que la ha puesto como una de las favoritas a salir de este increíble reality show que mantiene a todos aferrados a sus asientos.

Ahora durante la escena podemos ver como prueban la carne que han estado preparando; sin embargo, al probarla se dan cuenta de que no sabe tan bien, por lo que deciden dársela a probar a todos, para comprobar la veracidad de sus gustos mientras todos concuerdan en que no tiene buen sabor se quejan y deciden llamarla “carne barata”.

Lo que llamó la atención de los fanáticos, pues no solo se quejaron de su manera de expresarse de la comida, sino que también lo hicieron de su manera de cocinar, pues aseguraron que Mariana Echeverría no sabe cocinar, por lo que le echaron la culpa del mal sabor de la comida y no a la carne.