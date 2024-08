Yosstop llega a Ventaneando luego de supuesto veto del programa de espectáculos

La polémica youtuber Yoseline Hoffman, más conocida como YosStop, sorprendió al público al aparecer como invitada especial en el programa “Ventaneando” este viernes. Su presencia llamó la atención, especialmente porque en el pasado tuvo una fuerte diferencia con Pati Chapoy, quien la acusó de cobrar grandes sumas por conceder entrevistas. En esta ocasión, YosStop acudió para aclarar su reciente arresto y el proceso legal que enfrenta, en medio de especulaciones y rumores que han circulado sobre su caso.

Acompañada de su abogado, Emilio Gómez Mont, Yoseline explicó que la disputa legal comenzó meses atrás cuando una mujer, con quien tenía un vínculo cercano, presentó una queja bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A pesar de que muchos lo interpretaron como una denuncia formal, el abogado descartó esta versión, indicando que se trata de una queja en proceso. Además, se mencionó que las autoridades impusieron ciertas medidas de protección, incluyendo restricciones en el uso de sus redes sociales públicas.

La influencer estuvo en Ventaneando para hablar de su situación legal.

Foto: Ventaneando

Sigue leyendo:

Regañan a Poncho De Nigris por decir que Sian toca de manera indebida a Briggitte

Luis Miguel cancela concierto en Ciudad Juárez: esta es la nueva fecha del show

¿Qué dijo Yosstop en Ventaneando?

Durante la entrevista, YosStop argumentó que se le está acusando injustamente por acciones de terceros y afirmó que no es responsable del odio generado en redes sociales. "Se me quiere culpar por algo que hicieron otros, yo no soy culpable del hate en redes sociales, eso siempre va a existir", expresó con evidente frustración.

La influencer aseguró sentirse atrapada y temerosa de cada palabra que dice, ante el temor de represalias legales o mediáticas. Según su abogado, Yoseline únicamente compartió su experiencia personal en una publicación privada, y en ningún momento mencionó nombres específicos que pudieran identificar a la otra persona.

"Ella estaba hablando de un sentir, como lo hacen en cualquier red social", añadió Gómez Mont, intentando desestimar los señalamientos que se han hecho contra su clienta.

¿Por qué Pati Chapoy arremetió en contra de Yosstop en 2021?

La relación entre YosStop y “Ventaneando” no siempre ha sido cordial. En diciembre de 2021, Pati Chapoy la acusó de haber exigido una exorbitante suma de dinero, aproximadamente un millón de pesos, por una entrevista exclusiva tras su liberación en el caso de Ainara Suárez.

Según Rosario Murrieta, jefa de información del programa, un representante de relaciones públicas de Yoseline ofreció la entrevista con la condición de que se le pagara una fuerte suma de dinero, algo que el programa rechazó de inmediato.

“Pidieron 50 mil dólares, ¡es una barbaridad!”, declaró Chapoy en ese momento, dejando claro que “Ventaneando” no paga por entrevistas. Esta afirmación causó un revuelo mediático y dejó en el aire la percepción de un supuesto veto hacia la youtuber.

Mira las declaraciones de Pati Chapoy a partir del minuto 19:15

Ante estas afirmaciones, Yoseline Hoffman dio su versión en una entrevista con Roberto Martínez, donde negó haber solicitado dinero por conceder entrevistas a medios de espectáculos. “A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas”, aseguró YosStop. La influencer manifestó que, tras su tiempo en la cárcel, no le preocupa lo que se diga de ella en los medios.