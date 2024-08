Ni lo dudó, Niurka ya vive con su novio 20 años menor y así es su nueva vida

Niurka Marcos ha vuelto a ser tendencia gracias a su nueva relación amorosa, pues la ex de Juan Osorio ha estado viviendo meses de enamoramiento muy felices o al menos así se ha dejado ver en las redes sociales, pues la “Aventurera” sigue siendo la favorita de las redes sociales.

Así fue como hace meses mostró a su nueva conquista, quien es 20 años menor que ella, lo que emocionó a sus aficionados en sus redes, pues, siempre han querido que sea muy feliz y así se lo hacen saber en todas las publicaciones que sube junto a su nueva pareja en su cuenta de Instagram.

Fue en una entrevista junto a Gustavo Adolfo Infante para su reconocido programa “De Primera Mano” donde se presentó la pareja por primera vez ante todo México, contando todos los secretos de su relación.

Fue ahí donde frente a las cámaras y los ojos de México se le preguntó a Bruno Espino si sabía que se estaba relacionando con una icónica Niurka Marcos, pues la actriz cubana es conocida por su fuerte carácter.

“Tú la conoces de la forma en la que me acabas de decir. Yo no la conozco de esa forma. Antes no sabía nada. No era fanático. Sé con quién estoy, con qué Niurka estoy: con la que está conmigo, con la que me cuida, me ama, me protege, me atiende, y no por obligación. Todo el mundo me dice ‘cuidado’, pero no tengo de qué cuidarme” le respondió a Gustavo Adolfo Infante.