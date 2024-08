Gala Montes le reclama a Briggitte Bozzo y le lanza fuerte advertencia, ¿se desintegra el cuarto Mar?

Gala Montes y Briggitte Bozzo son de las participantes más jóvenes de La Casa de los Famosos, ambas son integrantes del Team Mar y han demostrado que tienen una gran amistad desde pequeñas ya que han coincidido en el mundo de la actuación desde muy jóvenes.

Sin embargo; la convivencia ha traído conflictos entre los integrantes del reality show y en esta ocasión la actriz de "Vivir de Amor" no dudo en ponerle un alto a Briggitte Bozzo y hasta le advirtió que si no cambiaba se iba a alejar de ella, le explicó que en ocasiones siente que le habla feo "luego siento que te hablo y me contestas como feo... yo siento feo cuando me hablan feo" y remarcó que no le gusta que le hable así.

"Ya lo he notado varias veces, no es la primera vez que me pasa y por eso te lo quería decir", dijo Gala Montes. Foto: Instagram galamontes

Sigue leyendo:

Conquistó a todos por su talento y belleza en las telenovelas, lleva 16 años lejos de la actuación y así luce en 2024

Alejandra Guzmán va contra su hija, prepara contragolpe legal a Frida Sofía

Gala Montes se harta de Briggitte Bozzo y le ponte un alto: VIDEO

La actriz originaria de Venezuela lo tomó a la ligera por lo que Gala Montes tuvo que ponerse más serie y le dijo que se lo decía en serio y hasta le dijo que cuando a ella la tratan mal prefiere alejarse, aunque reconoció que podría ser que ella estuviera muy sensible.

"Ya lo he notado varias veces, no es la primera vez que me pasa y por eso te lo quería decir", dijo Gala Montes.

En un inicio Briggitte Bozzo se mostró sorprendida por las declaraciones y por la sinceridad de su compañera de equipo pero después le dijo que sabe que es así pero a que veces simplemente no se da cuenta de que responde de ese modo y puso otros ejemplos además le aclaró que no personal con ella.

"Se me va la onda pero no es porque traiga algo contigo o te quiera hacer sentir mal”, respondió Briggitte Bozzo.

"Se me va la onda pero no es porque traiga algo contigo o te quiera hacer sentir mal”, respondió Briggitte Bozzo. Foto: Instagram briggi_bozzo

A lo que Gala Montes le refutó que entendía que podía ser parte de su personalidad pero que le pedía que lo visualizará porque ella no le contestaría así ni aunque estuviera ocupada ni nada porque no le gusta hacer sentir mal a la gente y le explicó que por eso le está aclarando que la hace sentir mal, finalmente le lanzó una última advertencia.

"Si sigue pasando lo único que va a pasar es que yo me aleje porque no me gusta que me traten mal pero te lo quería hacer notar porque van varias veces que me lo haces y no me gusta vale", sentenció Gala Montes.

La grabación fue compartida por la cuenta de TikTok marilusanzof.