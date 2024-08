Allisson Lozz recibe criticas por cambiar de empresa multinivel y volverse millonaria: VIDEO

Allisson Lozz, una de las actrices que triunfó durante su adolescencia e infancia dentro del medio del espectáculo y la música, se sabe que ahora mantiene una vida alejada de los escándalos y del medio artístico, aunque nuevamente llegaron a ella algunos problemas mediáticos por los que ya la están criticando en redes sociales.

La cantante y actriz Allisson Lozz ha compartido a través de sus cuentas en redes sociales que dejó la actuación para estar más cerca de su familia y además enfocarse en sus trabajos de emprendimiento, proyectos con los que asegura gana miles de dólares semanalmente.

Ahora Allisson Lozz se dedica al emprendimiento. Captura de pantalla IG/allissonlozano.11

¿A qué se dedica Allisson Lozz?

La actriz conocida por telenovelas como “Misión S.O.S” y “Al diablo con los guapos”, forma parte de empresas conocidas como multinivel, primero formó parte de la cadena de cosméticos Mary Kay, después saltó a otra denominada Farmasi y ahora se cambió a Vital Health, razón por la que ya es criticada en redes sociales.

En su perfil oficial en Instagram la actriz ha recibido algunos cuestionamientos por parte de sus fanáticos quienes le preguntan las razones por las que ha cambiado constantemente de empresas multinivel en las que antes se aseguraba estar muy bien, ganar miles de dólares y vender productos de la mejor calidad.

Allisson Lozz es cuestionada sobre su cambio de empresa. Captura de pantalla IG/allissonlozano.11

¿Por qué critican a Allisson Lozz?

La creadora de contenido Randely Valdes subió un video a sus redes sociales en donde expone a Allisson Lozz sobre sus repentinos cambios de empresa, incluso asegura que lo que hace es una estafa y que al no poder reclutar más personas en una compañía, opta por cambiar a otra para seguir ganando dinero, pero que se vale de mentiras que les dice a quienes confían en ella.

Algunos estuvieron de acuerdo con la creadora de contenido y manifestaron que no está bien engañar a las personas mientras que otros vieron válido que la famosa gane dinero ahora que ya no forma parte de la televisión y que si una empresa ya no le brinda las ganancias necesarias se vaya a otra.

Allisson Lozz es criticada por sus seguidores. Captura de pantalla IG/allissonlozano.11

Hay que recordar que hay grabaciones en donde Allisson Lozz asegura que durante su permanencia en telenovelas y programas de televisión no recibió cantidades millonarias de dinero y que no era para ella un buen negocio, además que la fama que tenía no era buena para su salud mental y por eso se retiró.