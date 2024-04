Allisson Lozz se sincera sobre su pasado como estrella infantil y revela abusos

La exestrella infantil ha decidido alejarse por completo de la fama. Instagram/@_allisson_lozz

Desde hace varios meses, distintas actrices han decidido levantar la voz y revelar cómo era realmente ser una estrella infantil de las grandes televisoras mexicanas. Y contrario de lo que se puede pensar, la mayoría de las anécdotas se encuentran plagadas de maltratos, violencias y hasta abusos, develando así cómo fue el sufrimiento de las pequeñas protagonistas que veíamos en el televisor hace algunos años. En esta ocasión, Allisson Lozz compartió a través de TikTok el por qué decidió alejarse de las cámaras y su testimonio no es muy diferente al brindado por Danna o Anahí.

Actualmente, Allison comparte en sus redes sociales sus logros como empresaria, pero en el pasado tuvo algunas experiencias sumamente oscuras como estrella infantil. Su experiencia comenzó a una edad temprana, cuando debutó en la televisión mexicana a los 10 años como parte del elenco del reality show "F.A.M.A.", una plataforma utilizada por una de las televisoras más grandes para descubrir jóvenes talentos.

Pero ese sólo era el inicio del futuro de Allisson, pues su primer papel protagónico llegó un año después en la serie infantil "Alegrijes y Rebujos", bajo la dirección de Rosy Ocampo. Sin embargo, tras bambalinas, la joven actriz enfrentaba un entorno hostil, ya que recuerda claramente las palabras hirientes que se le dirigían, recordándole constantemente que "nadie es indispensable", generando un ambiente de inseguridad y desprecio hacia su persona, a pesar de su corta edad.

Pero eso no es todo, ya que también reveló que su sueldo era mucho menor a pesar de que ella era la portagonista del programa. Allisson reveló que mientras trabajaba arduamente en su papel principal, recibía una fracción del salario que percibía otra actriz que apenas aparecía ocasionalmente en la serie, mientras ella llegaba a trabajar largas jornadas que se alargaban hasta el domingo.

De la misma forma, la exactriz aclaró que a pesar de todos los maltratos recibidos a lo largo de su niñez en los estudios de la cadena nacional, Allisson afirmó que ella nunca fue abusada sexualmente, a pesar de que ahora reconoce que existieron muchos momentos en donde ella era vulnerable. Ante esto, tomó un momento para agradecer la protección de su manager, Karina Leija, quien la acompañó durante seis años de su carrera y actuaba como un "guardián vigilante", asegurándose de que Allisson nunca estuviera sola en situaciones potencialmente peligrosas y defendiéndola en todo momento.

Muchos de ustedes me preguntan si sufrí abusos sexuales, y no los sufrí [...] Yo agradezco muchísimo a mi Dios, de verdad que me haya cuidado, porque hubo ocasiones en donde me pedían que fuera a las oficinas yo sola, afirmó Allisson en su video.