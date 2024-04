Revela Danna Paola que sufrió bullying por ser niña actriz

Con solo cinco años de edad, Danna Paola debutó exitosamente en las telenovelas infantiles. Desde entonces, su constante aparición en programas de televisión la hicieron una de las favoritas de su generación.

Sin embargo, no todo fue positivo. De hecho, su carrera artística influyó de manera negativa en la forma en la que acudía a clases, puesto que fue expulsada de numerosas escuelas debido a sus constantes llamados para grabar proyectos televisivos.

“Me corrieron de un chingo de escuelas por faltar, yo fui en el Enrique Rébsamen, el que se cayó en el terremoto, después estuve en un colegio que se llama El Carmen, también por allí, y me corrieron de ambos porque faltaba mucho y entonces ya comencé a ir a escuelas especializadas para niños actores.

“Nunca me llamó la atención estar detrás de un pupitre y estar el frente en un pizarrón porque yo todo el tiempo estaba pensando y creando cosas”, reveló Danna Paola en una entrevista para el podcast Creativo, de Roberto Martínez.

Acusa Danna Paola que sufría bullying

La combinación de adolescencia y su carrera actoral y musical no resultó del todo bien según Danna Paola, pues en esta época solía escaparse de las clases y también sufría maltrato por parte de sus compañeros a causa de su profesión.

“Era un desastre en la secundaria. Igual me escapaba, me iba de pinta, me peleaba con todo el mundo, me hacían un chingo de bullying por ser niña actriz.

“Rechacé muchas veces y durante muchos años de mi vida mi profesión porque ser la niña rara del grupo era feo para mí, me hacían bullying por salir en la tele en lugar de ser algo cool de ‘wow sales en la tele’, era como de ‘jajaja, sales en la tele’”, detalló.

Durante la entrevista, Danna Paola habló sobre cómo poco a poco fue valorando más su carrera artística, puesto que todas esas anécdotas y retos que superó durante su infancia la convirtieron en la mujer que es hoy.