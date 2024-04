Danna Paola confiesa con qué compañero de la serie Elite tuvo una relación y hasta cuando fue “gostheada”

Danna o Danna Paola, han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, pues luego de su problema con el nickname de una cuenta de X y el declarar que prefería España sobre México ha estado haciendo que sea la gran tendencia en redes sociales en los últimos días.

Pues en el podcast, de las “Envinadas” confesó luego de muchos años de rumores lo que sus grandes fans ya sabían, que tuvo una relación con el actor Jorge López, con quien compartió cámara en la serie aclamada de Netflix, “Elite” una de las producciones españolas más vistas del famoso servicio de Streaming.

Fue en la entrevista del famoso programa de YouTube “envinadas” donde la actriz y cantante reveló que tuvo una relación con Jorge López, con quien todo fluía de manera perfecta; sin embargo, confesó que de la nada el actor desapareció, sin darle alguna razón o explicación, revelando que la canción de “Amor Ordinario” se la escribió a él.

“Yo sé que todo acabó tan mal, tu distancia me sirvió a estar conmigo, yo no esperaba hablar contigo, recibir esa llamada, en punto de las 12 de esa madrugada borró mi propio castigo, ya vez tu destino nunca fue estar conmigo, te digo que yo ya sané, amor ya no me hace falta”, dice la canción de Danna,