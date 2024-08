Jennie de BLACKPINK sí salía con V de BTS cuando fueron captados en Paris, según revela paparazzi francés

A pesar de que los fans de Jennie de BLACKPINK y V de BTS aseguraron que las fotos que se filtraron de ellos en Paris eran falsas, recientemente el paparazzi francés Amar Taoualit habló en un podcast y declaró que realmente estaban saliendo en ese entonces. Además, contó cómo fue que logró tomarles esas fotografías.

Jennie caminando en Paris con Taehyung. (Créditos: Instagram / @taoualit__amar)

¿V de BTS y Jennie de BLACKPINK fueron novios?

De acuerdo con sus declaraciones en el podcast Sabo Production, Jennie de BLACKPINK y V de BTS realmente tuvieron una cita en Paris cuando logró tomarles aquellas fotografías, pero realmente no puso sacar tantas debido a que ambos cantantes contaban con mucha seguridad.

Sin embargo, contó que al principio no estaba interesado en tomarles fotos, ya que normalmente prefiere a celebridades estadounidenses, pero un amigo suyo, que es fan del K-Pop, lo convenció de esperar a la pareja y captarlos tomados de la mano cerca del río Sena.

"No entendía la importancia de esta pareja porque no los seguía. Para mí, era solo un video de celebridades. Me escondí porque sabía que no querían ser filmados de cerca. Pero para mí, era como filmar a un actor saliendo de un restaurante", agregó el joven francés.

De hecho, detalló que nadie sabía que la pareja se encontraba en Paris, pues lo último que supo la prensa coreana es que Jennie de BLACKPINK había viajado a Tailandia. Sin embargo, la cantante de "SOLO" realmente estaba en Francia teniendo una cita con su entonces pretendiente Taehyung, quien es conocido como V de BTS.

Por otro lado, mencionó que esperó tres días para poder publicar las fotografías, pues temía que si lo hacía inmediatamente los seguidores de ambos abarrotarían las calles de Paris intentando encontrarlos juntos. Además, agregó que la prensa coreana intentó comprarle las imágenes, pero se negó y prefirió compartirlas en sus redes sociales.

Algunos fans creen que realmente fueron pareja, pero ya no lo son. (Crédito: Especial)

¿Cuándo captó a Jennie y V en Paris?

A través de su cuenta oficial de Instagram el fotógrafo y periodista compartió el supuesto video donde Jennie caminaba junto a V cerca del río Sena en mayo del 2023. En las imágenes se puede ver a la cantante de BLACKPINK usando unos jeans un suéter blanco y un gorro del mismo color, mientras que el integrante de BTS usa unos jeans, una chamarra café y un gorrito blanco.

Ante esto, los fans de ambos cantantes K-Pop no dejaron de comentar y se negaron a aceptar que realmente eran ellos las personas del video. De hecho, incluso después de las declaraciones de Amar Taoualit los seguidores creen que todo fue un montaje y fueron actores pagados.

"Este no es Taehyung, por favor detén esta tontería y déjalo vivir en paz", "Jennie no camina así", "Esto es falso", "Borra esto, mentiroso" y "Este video es falso", fueron algunos de los comentarios de los fans, quienes se mostraron sumamente molestos con las declaraciones del paparazzi francés.

