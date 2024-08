Jungkook de BTS: ¿De qué trata su documental "I AM STILL" que será proyectado en cines mexicanos?

Tras la preventa de boletos, los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY se prepara para ver el nuevo documental de Jungkook "I AM STILL", el cual llegará a las salas de Cinemex y Cinépolis el próximo 18 de septiembre. Sin embargo, pocos saben de qué tratará este nuevo proyecto solitario del "Golden Maknae", por lo que aquí te contamos todo lo que sabemos al respecto.

De acuerdo con el nuevo adelanto, Jungkook mostrará un lado más maduro en "I AM STILL", pues por primera vez dejará verse sin sus compañeros de BTS. De hecho, el cantante de "Seven" se ve nervioso al principio, ya que durante todo este tiempo siempre se ha presentado con la boyband en el escenario.

(Créditos: X /@BTS_twt)

¿De qué trata su documental "I AM STILL" de Jungkook?

Según el tráiler que compartió el canal oficial de BTS en YouTube, el documental del maknae de la agrupación no dejará ver a los otros miembros de la agrupación, ya que todo trata de su proceso como artista solitario. El material tendrá una duración de 90 minutos donde se verán presentaciones del cantante y el detrás de cámaras.

"¿Podré ganarme el reconocimiento de la gente por mí mismo sin la ayuda e BTS?", se escucha decir a Jungkook al principio del adelanto, mientras se muestra nervioso y preocupado. Más tarde, comparte un poco del proceso de su disco "GOLDEN" y menciona lo mucho que lo disfrutó pese a las dificultades.

(Créditos: X /@BTS_twt)

Después, el intérprete de "Seven" se deja ver algo inseguro y reconoce que no se siente lo suficiente, pero asegura que dará lo mejor para sus fans, quienes los han apoyado desde un principio. "Me levanto gracias a ARMY. Lo digo siempre", detalla en el video de 1 minuto con 12 segundos, donde presume su tatuaje inspirado en sus fans.

Jungkook invita al ARMY a ver "I AM STILL"

El documental de Jungkook "I AM STILL" no solamente dejará ver una nueva etapa del cantante K-Pop, también tendrá imágenes inéditas, según detalló el "Golden Maknae". De hecho, él mismo invitó al ARMY y todos sus fans a que no se pierdan de esta proyección, ya que es una especie de agradecimiento por todo su apoyo durante sus lanzamientos como cantante solista.

"Desde mi primera canción en solitario ´Seven´ hasta mi álbum completo ´GOLDEN´. En verdad, gracias por todo su amor. Tuve un año de momentos dorados y fui muy feliz. Así que, no se pierdan mi primer documental", reveló el maknae de BTS, en un video donde anunció "I AM STILL".

