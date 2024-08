Coleccionables de BTS x McDonald's se revenden hasta en 3 mil pesos y se agotan en tiendas

A través de redes sociales los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY, se han quejado con McDonald's debido que este miércoles, el primer día de venta de los coleccionables de BTS x McDonald's, la aplicación de la cadena de comida rápida se cayó y no dejaba adquirirlos.

Además de esto, el ARMY señaló que aparecían como productos "AGOTADOS", lo que los hizo crecer su molestia, pues fueron pocos los fans de BTS que pudieron adquirir los muñecos de la exclusiva colección de BTS x McDonald's. De hecho, hubo quejas porque los revendedores adquirieron masivamente los coleccionables y esto causó que se agotaran más rápidamente.

"Yo no alcancé nada, la app no me dejó nunca", "Mejor hubieran hecho venta física porque la aplicación fue todo un desastre", "Los precios no son los mismos en todo el país. Hay lugares donde cuesta menos y eso no es justo" y "No alcancé. Había gente antes de mí que compraba de a mucho. Seguramente eran revendedores", fueron algunas de las quejas del ARMY.

BTS llegó a México con su colaboración con McDonald's. (Créditos: Instagram / @mcdonaldsmx)

¿Se agotó la colección de BTS x McDonald's?

Aunque muchas de las figuras se han agotado en algunas sucursales, todavía puedes hallar algunas buscando tienda por tienda. Si no llegas a encontrar la figura que te interesa de la colección, también podrías adquirirlo con revendedores, aunque esto no es recomendable, ya que en ocasiones los ofrecen a precios muy elevados.

De hecho, en Mercado Libre ya venden la colección completa de BTS x McDonald's a un precio entre 1500 hasta 2 mil pesos y en Marketplace de Facebook ofrecen todas las figuras por 3 mil 200 pesos. También venden por separado la colección y cada uno los ofrecen por 250 o 300 pesos.

Revenden la colección completa por 3 mil 200 pesos. (Créditos: Marketplace)

¿Hasta cuándo estará disponible la colección de BTS x McDonald's?

Debido a que el ARMY abarrotó las sucursales de McDonald's por el lanzamiento de su colección con BTS, se espera que las figuras no duren mucho tiempo en el mercado, pues en sus anuncios señalan que dejarán de venderlos "hasta agotas existencias", pero es probable que la promoción termine a finales del mes de agosto.

