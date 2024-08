ARMY: Fans de BTS regalan comida en las calles y se coronan como el mejor fandom del K-Pop | VIDEO

Tras el lanzamiento de la nueva colección de figuras de BTS con McDonald's, los fans de la boyband de K-Pop, quienes son conocidos como ARMY, se pusieron a regalar comida en las calles, pues para poder conseguir todos los coleccionables tenían que comprar siete combos que incluyen un refresco, unos nuggets de pollo y unas papas a la francesa, lo que es demasiada comida para una persona.

De hecho, a través de un video que circula en la plataforma de TikTok el ARMY compartió cómo fue que se pusieron a regalar comida a personas en situaciones vulnerables. "ARMY ayuda a ARMY, pero también a quienes lo necesitan", fue el mensaje de una fan de BTS.

ARMY regaló comida. (Créditos: TikTok / @purpleheartbeat)

¿ARMY de BTS regala comida en las calles?

Debido a que el ARMY tuvo que comprar mucha comida para poder obtener las figuras de BTS y McDonald's, algunos decidieron regalarla a personas en situación de calle o pobreza, pues de esta manera evitaron desperdiciar y tirar alimentos. Además, recordaron que los integrantes de la banda K-Pop siempre han dado un mensaje de apoyo y amor para sus fans, por lo que quisieron compartir esto con más personas.

"Estas son las cosas que extrañaba ver de ARMY", "Me gusta ver de nuevo en redes a esa esencia old ARMY", "En ARMY se refleja cómo son BTS, esto si representa como es el fandom verdaderamente", "Hasta que por fin alguien hizo lo correcto, esto si es de ARMY" y "ESTO ES ARMY", fueron algunos de los comentarios en la plataforma de TikTok.

Los fans de BTS fueron elogiados por sus acciones. (Créditos: TikTok / @purpleheartbeat)

¿Quién subió el video de ARMY?

Fue la usuaria purpleheartbeat.blog de TikTok quien no dudó en compartir el hermoso corazón de los fans de BTS. En un mensaje escribió que no tiraran la comida, pues siempre es mejor compartirla o regalarla a quienes realmente lo necesitan y no tienen como conseguirla.

Por otro lado, los seguidores de la banda de K-Pop recibieron muchos elogios de internautas, quienes calificaron de "noble" la acción de quienes regalaron comida a personas necesitadas. "No soy ARMY, pero es de admirar la forma en que se unen cuando quieren ayudar o hacer algo", detalló una internauta.

