Fans de BTS piden fin a humillaciones contra Suga tras conducir en estado de ebriedad

Tras el incidente frente a su residencia con un monopatín, la estrella surcoreana Suga de BTS no ha dejado de sufrir acoso, humillaciones y malos comentarios por parte de la prensa e internautas, por lo que sus fans, quienes son conocidos como ARMY, han solicitado que termine todo el odio que ha recibido.

Aunque Min Yoongi ha pedido más de una disculpa, son muchos quienes aún no pueden perdonar al cantante de K-Pop, pues insisten en que "ensució" el nombre de BTS al manejar en estado de ebriedad, ya que puso en riesgo su vida y la de otras personas. De hecho, muchos siguen exigiendo su salida del grupo.

Sigue leyendo:

Jungkook y Jimin de BTS demuestran su amor por México comiendo tacos con guacamole | VIDEO

Suga se ha disculpado con sus fans y BTS. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Suga pide disculpas nuevamente?

Sin embargo, el fandom de BTS no lo ha abandonado, pues en redes sociales siguen creado hashtag en su apoyo. Además, se dedican a comentar toda clase de publicaciones donde hablen mal del cantante para defenderlo. Por si fuera poco, se han mostrado muy conmovidos por la última carta del cantante, ya que parece muy arrepentido.

"Viviré con remordimiento. Debido a este incidente, he dejado una mancha significativa en los preciosos recuerdos que he creado con los miembros y los fans. Traigo desgracia en nombre de BTS. Lamento profundamente y siento un dolor inexplicable", escribió el cantante surcoreano en su última disculpa, la cual lastimó a algunos ARMY.

Sigue leyendo:

Internautas se lanzan contra Suga de BTS por manejar scooter en estado de ebriedad y piden que deje banda de K-Pop

El cantante asegura que se siente avergonzado. (Créditos: Facebook / BTS)

¿ARMY defiende a Suga y pide detener el odio?

Luego de que Suga compartió una nueva carta disculpándose a través de la plataforma de Weverse, el ARMY pide a la agencia BIG HIT que detengan las humillaciones contra el cantante, pues consideran que no necesita disculparse nuevamente tras el incidente, ya que no lo consideran lo suficientemente grave.

"Suga no debe pedir disculpas, los medios, la empresa y la policía, tres horas de interrogatorio como si fuera el peor de los delincuentes. En serio Corea no merece a BTS", "No mi niño hermoso, tú no traes ninguna desgracia al gran grupo favorito BTS. Queremos que estés bien por favor anímate ya no te sientas herido sana tu corazón porque si tu estas bien nosotros estamos bien" y "Los haters y antis están aprovechando a full esto. Una vergüenza que por esto lo ataquen tanto y deba seguir pidiendo disculpas. Al parecer la sociedad coreana es perfecta", fueron algunos de los mensajes de apoyo para Suga de BTS.

Sigue leyendo:

Colaboración de BTS y Mcdonald's llegará a México; ¿cuándo estará disponible?