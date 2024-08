Aunque Jungkook y Jimin de BTS se encuentran cumpliendo con su servicio militar, ambos pudieron disfrutar de un viaje juntos antes de enlistarse, pues recientemente se dio a conocer que antes de cumplir con su deber los dos artistas tuvieron la oportunidad de comer comida mexicana y demostraron todo su amor por México.

A través de un video que circula en redes sociales se puede apreciar al dúo comiendo unos ricos tacos mexicanos con guacamole y tortilla de harina. De hecho, Jungkook, el maknae, presumió que también compraron nachos, burritos y los mezclaron con salsa verde y roja.

Jungkook y Jimin son muy cercanos. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Jungkook y Jimin comen comida mexicana?

Durante el primer episodio de "Are you Sure!?", el nuevo reality show de Jungkook y Jimin que estará disponible en Disney+, sus fans podrán disfrutar del dúo comiendo comida mexicana. Además, podrán verlos disfrutar de una gran aventura en Estados Unidos, lugar donde filmaron los primeros episodios de esta serie.

Sin embargo, no será lo único que el ARMY podrá ver en este nuevo programa, pues tendrá diversos capítulos donde mostraran la gran amistad que hay entre Jungkook y Jimin mientras visitan la isla Jeju y Sapporo, ambos en Corea del Sur. De hecho, a partir de este jueves 8 de agosto ya puedes ver "Are you Sure!?" cada jueves.

Hasta el momento, solamente hay dos episodios disponibles en Disney+, pero ambos son sumamente entretenidos, por lo que no te arrepentirás de mirarlos. Además, incluyen subtítulos a diversos idiomas para que el ARMY de muchas partes del mundo pueda disfrutarlo desde la plataforma.

Formato: Reality show de viajes

Protagonistas: Jimin y Jungkook de BTS

Duración: 4 episodios (confirmados hasta ahora)

Plataforma: Disney+

Estreno: 8 de agosto de 2024



ARMY reacciona a Jungkook y Jimin comiendo tacos

Luego de que se filtró una parte del primer episodio de "Are you Sure!?", los fans mexicanos de BTS, quienes son conocidos como ARMY, se mostraron sumamente emocionados al ver a la pareja comiendo comida mexicana, pues demostraron que les encantan los tacos y el guacamole.

"Jungkook el más mexicano", "Ame esto, amo que le guste tanto el guacamole como a mí. Yo le invito tacos", "Lo amo, pero a los tacos y al guacamole también", "Escuchar a Kookie diciendo 'TACOS' es vida" y "Esto me dio mucha hambre, pero los amo. Aman la comida de México", fueron algunas de las reacciones de ARMY en X.

