“Tú y yo nunca seremos amigas”: Gala le pone un alto a Gomita en el posicionamiento y se queda sin palabras

El posicionamiento de Gomita frente a Gala Montes fue uno de los más contundentes de la noche en La Casa de los Famosos México. La comediante habló de forma serena y tranquila de lo herida que estaba por parte de la actriz, quien aseguró que la ha insultado y ha hecho comentarios muy fuertes sobre ella y Agustín, pero la actriz no se quedó callada y le respondió con todo.

La noche de ayer se vivió una gala muy emocionante en el reality show, cada vez son menos los participantes que quedan en el programa y después de 39 días de encierro, las alianzas, enemistades han salido a flote. El posicionamiento dejó ver que ya hay conflictos personales entre los participantes, especialmente entre Gala y Gomita, pero también Arath y Adrián Marcelo.

Araceli Ordaz "Gomita" inició sus palabras recordando el video que la producción les mostró en el que evidenciaron el trío amoroso entre ella, Gala y Agustín, al respecto señaló que le dolió mucho escuchar las palabras que expresó la actriz sobre la influencer como cuando le dijo "perra" o cuando refirió que "el que se lo queda pierde", asegurando que ella nunca le faltaría al respeto como ella lo hizo.

A su vez, mencionó que las acciones que ha tenido con Agustín sabiendo que le gusta le han dolido, también refirió que ha tratado de ser empática con ella y en múltiples ocasiones la ha rechazado, por lo que después de las faltas de respeto que ha sentido de su parte ya no quiere que esté en la casa.

"Yo nunca te llamaría así, yo nunca te faltaría al respeto (...) Las palabras con las que te referiste a mi sí me dolieron, he intentado acercarme a ti de la mejor manera, como el día que me dijiste que nunca íbamos a ser amigas, me duele y por eso estoy aquí parad", dijo Gomita.