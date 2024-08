Sian Chiong le reclama a Briggitte Bozzo por nominarlo: "Sí me duele"

Luego de que Briggitte Bozzo nominó a Sian Chiong dentro de "La Casa de los Famosos", el actor cubano no se aguantó y fue a reclamarle, pues supuestamente no esperaba que su compañera le diera puntos. Además, dijo que lo lastimó, ya que sin piedad lo eligió sobre otros integrantes del Team Mar.

A través de redes sociales ha circulado un video donde se observa a Sian Chiong reclamando a Briggitte Bozzo por la nominación del pasado miércoles. En las imágenes, se ve a la joven sonriendo, mientras escucha atentamente al cubano, quien no deja de reclamarle con tristeza. "O sea, te sigo queriendo y todo, pero no te voy a negar que me dolió, sobre todo de ti y de Gala porque sé que ella también lo hizo", detalló el cubano de raíces chinas, quien acusó a Briggitte de nominarlo con frialdad.

Sigue leyendo:

Sian Chiong confiesa que un hombre le rompió el corazón, intenta retractarse y las redes estallan

(Créditos: Facebook / Sian Chiong)

¿Sian Chiong le reclama a Briggitte Bozzo?

"Me duele, me duele muchísimo porque pensé que era reciproco el sentimiento de cuidar a una persona", declaró Sian Chiong a la influencer venezolana, quien nominó al cubano y a la actriz Sabine Moussier, ambos integrantes del Team Tierra. Ante la situación anterior, usuarios en redes sociales mostraron desagrado, pues aseguran que "no soportan" las actitudes el cubano con Briggitte, quien ha sido muy amable con el actor.

"Sian, México no te soporta", "No soporto a nadie de Team Tierra y menos a ceniciento", "Y nosotros no soportamos como trata a Briggitte en la casa" y "Manipulando y tratando de hacer sentir mal", fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes esperan que Sian salga pronto de "La Casa de los Famosos".

Sigue leyendo:

Paola Durante aclara si existe conflicto con Sian Chiong y el motivo de su ausencia en las galas

(Créditos: Facebook / Sian Chiong)

Usuarios desean la salida de Sian Chiong

A pesar de que Sian Chiong ha pedido el apoyo del público para permanecer en "La Casa de los Famosos" por más tiempo, estos han mostrado su desagrado por las actitudes del actor, pues desde que inició el reality show ha molestado con sus acciones, ya que ha sido acusado de abusar de sus compañeras Briggitte Bozzo y Paola Durante, pero también de jugar con los sentimientos de Ricardo Peralta.

Sin embargo, el actor cubano permanecerá en "La Casa de los Famosos" al menos una semana más, pues él mismo se salvó de la placa de nominación el pasado viernes. "Cada día acumulas más hate, México te detesta", "Sian me tiene harta", "Ok, pero no te vas a salvar el siguiente domingo" y "Disfrútalo porque la siguiente semana sí te vas", fueron las reacciones de los usuarios ante su salvación.

Sigue leyendo:

Crecen rumores sobre la supuesta eliminación de Sian Chiong por conducta inapropiada con Briggitte Bozzo