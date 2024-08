Sian Chiong confiesa que un hombre le rompió el corazón, intenta retractarse y las redes estallan

Sian Chiong es uno de los participantes más polémicos de “La Casa de los Famosos México”, entre otras cosas, por su cercanía con Ricardo Peralta que no sólo le ha ganado críticas al influencer, sino que también desataron rumores de que el actor podría sentir atracción por los hombres. Esta vez fue él quien al sincerarse recordó la vez que un hombre le rompió el corazón, aunque intentó retractarse en redes sociales internautas difundieron el momento.

Sian Chiong confiesa que un hombre le rompió el corazón

El actor cubano ha sido cuestionado más de una vez en el reality show sobre su orientación sexual ante los rumores que surgen en redes sociales al respecto, aunque negó ser gay y expresó su apoyo a la comunidad LGBT persisten las sospechas de los fans. A esto se suma la declaración de Wendy Guevara, en al que relató que conoció a Sian Chiong en un club nocturno gay en Cuba.

Sian Chiong confiesa que un hombre le rompió el corazón a los 16 años. Foto: IG @sian_oficial

Durante una charla con sus compañeros del cuarto Tierra, el actor se sinceró y recordó que un hombre le rompió el corazón. Sus palabras generaron duda en Gomita y Ricardo Peralta, quien de inmediato le preguntó si se trataba de un hombre o una mujer y él se quedó en shock al darse cuenta de su error por lo que intentó corregirlo, pero en redes sociales se hizo viral.

“No me sentía preparado, pero era una persona que me hacía muy feliz, yo venía de otra ruptura de corazón donde no quería pasar más por eso. Esa persona llega a mi vida, empieza a portarse muy lindo, darme mucho amor, tratarme muy bien, empecé a sentirme protegido y empecé con esa relación. Eramos niños, él tenía 20, yo tenía 16 años”, dijo el actor cubano.

Sian Chiong responde a los rumores sobre su orientación sexual

Durante las primeras semanas de "La Casa de los Famosos México" la periodista de espectáculos Shanik Berman dio de qué hablar por las preguntas a sus compañeros del reality show relacionadas con su vida privada o polémicas en su carrera, como la que le hizo a Sian Chiong sobre su cercanía con el youtuber Ricardo Peralta y en la que negó ser gay.

A través de su cuenta de Instagram se compartió un mensaje donde recalcan que Sian Chiong no tiene ningún interés romántico por el ganador de “MasterChef Celebrity”, quien se convirtió en blanco de críticas y fue señalado de supuestamente forzar la “salida del clóset” del también modelo.

No confundan amabilidad con coqueteo. Desde chico me enseñaron a no juzgar y querer a todos por igual, pero a mí me encantan las mujeres