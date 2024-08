Paola Durante aclara si existe conflicto con Sian Chiong y el motivo de su ausencia en las galas

Recientemente, la modelo y creadora de contenido Paola Durante habló sobre el supuesto conflicto que tuvo con Sian Chiong durante su participación en "La Casa de los Famosos México" y confesó cuál es la verdadera razón por la que no se ha presentado en las galas.

También, la ex edecán del fallecido y famoso conductor Paco Stanley aprovechó para hablar sobre su relación con Mario Bezares, a quien ha estado apoyando desde su salida del reality show y dijo que ella fue de una de las asistentes del "Gallinazo masivo" que se realizó en Nuevo León. "Estuvo increíble, había más de 5 mil personas. Yo la verdad no me imaginé tanto apoyo, pero la gente ama a Mario y también me ama a mí. Dicen que por fin la vida nos está sonriendo", agregó Paola Durante.

¿Paola Durante tiene conflicto con Sian Chiong?

De acuerdo con las declaraciones de Paola Duarte, no existe un conflicto con Sian Chiong tras la situación de abuso que se vivió en "La Casa de los Famosos México". De hecho, declaró que no va a demandarlo pese a la violencia que sufrió por el cubano. "No tengo problema con nadie de allí dentro", agregó.

Por otro lado, habló sobre su ausencia en las galas y declaró que no ha sido "vetada" de "La Casa de los Famosos" como se ha rumorado en redes sociales. Además, aclaró no tiene nada que ver con lo sucedido con Sian Chiong, ya que tiene un contrato que terminará hasta que acabe el reality show en unas semanas.

¿Por qué Paola Duarte se ha ausentado en las galas?

Paola Duarte declaró que la verdadera razón por la que no ha estado en las galas de "La Casa de los Famosos" es porque vive muy lejos de la Ciudad de México, así que se le complica trasladarse. Además, detalló que la producción debe pagar, así que probablemente por eso ha sido descartada.

Asimismo, declaró que ella es Team Mar, por lo que probablemente no la inviten a las galas por este motivo y porque a ella le encanta ser sincera y hablar con la verdad. "A mí no me gusta que traten mal a los hombres ni a las mujeres. Mientras hagan algo malo yo nunca voy a estar de acuerdo", puntualizó.

