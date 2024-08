Hermano de Gomita asegura que La Casa de los Famosos es una "falsedad" y que Karime será la ganadora

La Casa de los Famosos México es lo más comentado del momento y aunque la división entre cuarto Mar y cuarto Tierra es lo más mencionado, esto por las acciones y comentarios de cada uno de los participantes, los familiares de quienes están encerrados en la vivienda y sin saber qué es lo que ocurre fuera de esas paredes, no paran de apoyarlos desde el exterior y haciendo de todo para conseguir votos, incluso si no son de los favoritos.

Este fue el caso de Lapizín, el hermano menor de Gomita, quien en apoyo a su hermana compartió un video en el que pidió seguir apoyando a su hermana, pero lo polémico no fue la ayuda de una de las figuras menos preferidas del público, sino que dijo que Karime Pindter será la ganadora de la segunda temporada de LCDLFM. Ante ello, también afirmó que lo que se está viviendo en el programa es una completa "falsedad".

Las palabras del hermano de Gomita se volvieron virales en redes sociales, donde los fans del programa de Televisa no dudaron en criticar a Lapizín, pues aseguran que la personalidad de Araceli Ordaz, nombre real de la influencer, ha hecho que no sea del agrado del público. Por el contrario, Karime ha logrado entretener y conectar con la audiencia hasta ser una de las más queridas y favoritas en llegar a la final.

Agradeció por los memes que le han hecho a su hermana. (Foto: IG @soylapizin)

"Solo vengo a agradecerles todo lo que han hecho por mi hermana, memes, memes y más memes. Así que muchas gracias, sigan apoyando a mi hermana aunque ya sabemos que la ganadora su nombre empieza con K y termina con E, pero ni modo, sigan apoyando aquí a esta falsedad", dijo Lapizín mientras veía el reality show.

Critican al hermano de Gomita tras decir que LCDLF es falsa porque Karime ganará

Luego de asegurar que Karime será la ganadora y llamar falsa a La Casa de los Famosos, Lapizín fue duramente criticado en redes sociales por los internauta que se han declarado Team Mar. Tras hacerse virales sus palabras, el hermano menor de Gomita ha sido duramente criticado, mientras que otros más le recordaron la polémica en Sabadazo, donde Cecilia Galliano lo acusó de robarle su anillo de compromiso, además que otros pidieron que su predicción sea verdadera.

"Que así sea, que gane Karime", "y esa gente que la apoya está aquí con nosotros?", "tenías que ser payasito, sólo haces reír", "Karime es la que mejor ha jugado, ella tiene que ganar", "así o más ardido", "va a terminar de hundir a su hermana", "entonces que ya saquen a la goma, me imagino que eso era confidencial" y "no te enojes Mawito, aún faltan muchos memes".