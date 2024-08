Conductor de "Hoy" revela que casi se va a los golpes con Arath de la Torre minutos antes de entrar en vivo: VIDEO

El Programa Hoy es uno de los matutinos más vistos de la televisión mexicana por la alegría, la información y las dinámicas que manejan, pero pocos saben que en una ocasión casi se inicial el programa con una pelea protagonizada por dos de los conductores del mañanero, uno de ellos Arath de la Torre. Ahora, un tiempo después de este incidente, uno de los conductores y de los involucrados reveló la historia en Miembros al Aire.

El problema se presentó segundos antes de que comenzara Hoy, por lo que todo el equipo de producción y el resto de los conductores temían por abrir el programa de revista con una pelea entre dos de los conductores. Para fortuna de todos lo que trabajan en el matutino, no se llegó a los golpes. Ahora es momento de contar la historia que involucró a Arath de la Torre.

Durante la última emisión de 'Miembros al aire' se hizo una dinámica donde los conductores tenían sacar un papelito y contar la historia detrás de lo que decía el papelito. Raúl Araiza, Jean Duverger, Ricardo Margaleff y Paul Stanley eran los encargados de llevar el programa en ese momento, por lo que esta historia en el programa Hoy deja dos opciones para la historia en la que casi se van a los golpes con Arath de la Torre.

El otro protagonista de la historia fue el 'Negro' Araiza, quien tuvo que contar la historia completa. Raúl comenzó explicando que muchas veces se terminan haciendo amistades con los compañeros de trabajo, siendo este el caso con Arath de la Torre. Después de esto explicó como fue que se suscitó el problema segundos antes de comenzar el matutino.

Raúl dejo claro que lo que realmente le calentó fue que le reclamara a Paul. Esto hizo que se metiera y le preguntara ¿Cuál era su problema?. El 'Negro' dejó claro que Arath respondió explicando el problema de falta de atención de parte de algunos conductores y fue lo que hizo que Raúl encendiera la mecha y se hicieran de palabras.

"No fue él, fui yo el que me boté porque... o sea, nos hicimos de palabras. Le dije: 'no le digas a él, dímelo a mí", explicó Raúl, a lo que agregó: "El punto fue que estábamos en el conteo y sí nos gritamos muy fuerte. nos íbamos a pegar", expresó.