Muere Sven-Göran Eriksson, exdirector técnico de la Selección Mexicana a los 76 años

El mundo del fútbol está de luto para despedir a Sven-Göran Eriksson este lunes. El que fuera técnico de la Selección Mexicana perdió la vida este 26 de agosto después de varios meses luchando contra el cáncer de páncreas que se le detectó. Con 76 años, el sueco se despide de este mundo. La familia expresó, en un comunicado de prensa que el entrenador perdió la vida rodeado de sus seres queridos.

En el comunicado que presentó la familia a los medios de comunicación se puede leer que el mítico director técnico falleció durante las primeras horas de este lunes en compañía de sus seres queridos. Se tiene que recordar que antes de que llegara este trágico momento, el sueco tuvo la posibilidad de mandarle un mensaje a todo el mundo del fútbol y despedirse como lo que fue un grande en el banquillo.

Sven-Goran Eriksson perdió la vida este 26 de agosto del 2024 (IG: sg1en)

El último mensaje de Sven-Göran Eriksson

Previo a confirmarse su muerte el técnico sueco quería dejarle unas últimas palabras a entrenadores, jugadores y a todos los amantes del fútbol. Una despedida para todos aquellos disfrutan del deporte que tantas alegrías le dio. Dicho mensaje estaba acompañado de algunos de los recuerdos más bonitos que le había dejado el balompié a lo largo de su carrera profesional.

"Tuve una buena vida. Creo que todos tenemos miedo del día en que muramos, pero la vida también se trata de muerte. Tienes que aprender a aceptarlo tal como es. Con suerte, al final la gente dirá, sí, era un buen hombre, pero no todos dirán eso. Espero me recuerdan como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía. No te arrepientas, sonríe", se puede leer en una parte de su mensaje.

Antes de terminar, Sven tenía una palabras especiales para todos los que estuvieron a su lado en los últimos días. "Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público, ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida. Y vívela", cierra una de las leyendas de la Premier League de Inglaterra.

Sven-Göran Eriksson tenía un último mensaje para los amantes del fútbol (IG: sg1en)

El legado de Sven-Göran Eriksson en el fútbol

Eriksson llegó a los banquillos para demostrar su forma de ver el fútbol y que cualquiera puede dirigir cualquier selección, siempre y cuando se tenga el talento y la calidad para estar al frente de dicho equipo nacional. El sueco se consagró como el primer director técnico que tomó las riendas de la selección masculina de fútbol de Inglaterra en el ya lejano 2001, donde dirigió a jugadores como Beckham, Gerrard, Rooney y el Lampard; la primera generación dorada de los 'Three Lions'.

Además de este hito en la historia de los creadores del fútbol, el sueco tuvo una larga carrera a nivel de clubes y de selecciones nacionales. En Europa dirigió a clubes de renombre como el Benfica, la Roma y el Manchester City; pero también estuvo al frente de equipos como la FIorentina, la Sampdoria, el Leicester City y el Lazio. Por otro lado, a nivel nacional dirigió a México y a Costa Marfil. Con el conjunto azteca estuvo entre el 2008 y 2009, pero sólo estuvo 13 partidos donde dejó una marca de seis ganados, un empate y seis perdidos.