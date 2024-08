Sven-Göran Eriksson, exentrenador de la Selección mexicana, se despide con emotivo mensaje por su cáncer terminal

Sven-Göran Eriksson había declarado hace unos meses que padecía cáncer terminal y aunque anunció que estaba tranquilo por dejar este mundo, este tiempo lo utilizó para disfrutar con su familia e incluso pudo cumplir uno de sus sueños futbolísticos en la famosa Premier League.

Pues dirigió al Liverpool en un partido amistoso, mientras que toda la afición le festejó el haber cumplido su sueño, ya que el bagaje del técnico sueco es muy grande, no solo dirigió al Liverpool y a la Selección de Inglaterra, sino que de 2008 al 2009 fue el técnico de la Selección Mexicana.

Sven-Göran Eriksson habló a meses de anunciar que tenía cáncer terminal y aunque ahora no le queda mucho tiempo, si se dio el tiempo para hablar y agradecer a la vida, así como dar consejos a los más jóvenes, pues tal parece que el técnico se va tranquilo por la vida que pudo hacer.

Así como habló de su legado, pues si bien es un técnico de futbol reconocido por tener unos increíbles lapsos deportivos con la Selección de Inglaterra es cierto que para el pueblo mexicano no es tan bien reconocido por su mal paso por el “Tri” pues estuvo a punto de no clasificar al mundial de Sudáfrica 2010.

"Espero que me recuerden como una persona positiva que intentaba hacer todo lo que podía. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. Y vívanla. Adiós", mencionó Sven-Göran Eriksson

Cabe destacar que en enero de este año, el técnico Sven-Göran Eriksson anunció que padecía cáncer de páncreas en fase terminal, momento en el que los médicos que lo atendieron le revelaron que tendría al menos un año de vida, por lo que decidió vivirlo al máximo posible y hasta un documental en Prime Video lanzará este 23 de agosto.

"Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora puedes engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque esta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con ello”, mencionó en enero Sven-Göran Eriksson.