Horóscopos del tarot: 6 signos que recibirán dinero extra del 26 al 31 de agosto, según Mhoni Vidente

El tarot nos da las mejores predicciones de los horóscopos para los signos del zodiaco en esta semana que va del 26 al 31 de agosto. Mhoni Vidente echó las cartas y salieron mensajes de abundancia para seis signos del zodiaco quienes podrán gozar una racha de buena fortuna con el dinero. Llegará a sus manos un dinero que estaban esperando, pero ojo pues debes aprovecharlo para lograr lo que te propones.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Muerte que significa cambio total en tu vida es decir tomar las decisiones fuertes para poder avanzar sin limites que esta carta es muy poderosa y te va dar las armas necesarias para lograr tus objetivos en cuestión profesional así que no lo dudes que la alineación de planetas esta a tu favor, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 18 y 23, tu color es el naranja y azul fuerte, tu signo compatibles leo y capricornio, días de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional recuerda va ser tu año en cuestiones de conseguir mejores puestos de trabajo a nivel ejecutivo así trata de seguir con esas relaciones publicas y trata de ir a todos los eventos que te inviten, al aires lo domina todo lo relacionado a ser líder natural y tu inteligencia se desarrolla mas estando con personas igual que tú de inteligentes trata de cambiar de amistades , ten cuidado con los chimes o malas amistades trata de poner distancia a ese tipo de personas, te llega un regalo sorpresa que no esperabas, para los que están casados hablaran de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas así traten de tener paciencia, pagas el seguro de tu carro y tu seguro social, tramitas tus papelería del título o de tu escuela, te busca un amor del pasado pero es mejor cerrar círculos, tramites de pagar tus deudas o ponerte al corriente con tu papelería, cuídate de dolores de espalda y cuello es mucha tensión.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos que te dice que es el momento ideal de estar fuerte en tu vida y pedir lo que tanto deseas como una jefatura o aventurarte a tener un negocio propio que sin duda esta de buena suerte, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son azul y blanco, tus signos compatibles virgo y libra, el poder de la alegría va invadir tu vida, días de estar con mucho trabajo y juntas con jefes de última hora recuerda que estos días vas a tener más responsabilidad en tu trabajo y más autoridad así trata siempre estar atento en tu desempeño laboral , tramites de tu papelería de escuela y título que resuelves ya en estos días y vuelves a tomar un diplomado en administración, realizas tramites de tu visa o pasaporte, con los amigos trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te vean la cara, mandas arreglar tu carro y le compras una llanta, decides hablar con tu pareja para ser padres o ya formar una familia que para ti va ser muy bueno de tener una familia, recuerda que tu signo domina el mal carácter y por esa esa forma de pensar con tantas dudas con tu pareja pero trata de no exagerar las situaciones sentimentales y vivir en paz , ya estas preparando tus vacaciones para el mes de septiembre con tus amigos.

Géminis

En el Horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que te dice que es el momento de pedir ese aumento de sueldo y tener la oportunidad de crecer mas en lo económico, esta carta también te recomienda que deseas cauteloso con tus inversiones y que leas muy bien lo que vayas a firmar porque puedes caer en una trampa, a los casados problemas de divorcio, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 02 y 36, tu color es el verde y azul, tus signos compatibles virgo y libra, trata de meditar y salir a caminar par controlar el estrés, recuerda que va ser buenos días en todos lo relacionado a estar mejor mentalmente y dejar atrás las depresiones, ten cuidado con tus problemas de tu mal carácter recuerda que a veces dices palabras que lastiman mucho así trata de medirte y tener más prudencia, cuídate de dolores de gastritis y estomago es por tanta energía negativa de tú trabajo date baños de canela y eso te va ayudar a limpiarte y prende una veladora roja para protección, en el amor te sentirás de lo mejor recuerda que eres el gemelo del zodiaco y por eso esta semana te van a buscar muchos amores nuevo y del pasado y decides ya enamorarte, te pones a dieta y te metas a hacer ejercicio, te vas de viaje con tus. amigos en estos días y compras boletos de avión, te llega un dinero extra y va ser por juegos de azar a puesta a los equipos de color azul.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que significa que no estas solo que podrás salir de tus problemas que estas viviendo pero trata de no darle tanto drama a las situaciones que esta carta del ermitaño te dice que ya las soluciones estarán en tu vida, te llega un dinero extra por cuestión de finiquito o deuda del pasado, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son amarrillo y naranja, tus signos compatibles son escorpión y piscis, suelta el pasado, sales de viaje por cuestiones de trabajo , cuídate de dolores de los huesos y de columna recuerda que es tiempo de humedad que por eso te da más esos dolores, en tu trabajo tendrás juntas de última hora y vendrá gente de fueras para supervisión así trata de tener todo en orden, ya no te desanimes tu solo en cuestiones de negocios recuerda que como quiera se te va dar solo ten calma, en el amor estarás de lo mejor y por fin decides entregarte por completo a tu pareja, te llega la propuesta de dar clases, te compras una motocicleta, no comas tanto recuerda que tu ansiedad por comer es de nervios trata de ir a una terapia psicológica para que saques todos esos traumas del pasado y hacer mas ejercicio, semana de exámenes así aplícate estudiar más, ya no le digas no la suerte trata de ser más atrevido en tu vida y ser un ganador

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros esta carta junto a tu buena suerte va ser una explosión de buenas noticias y acercamiento con personas de poder en el trabajo pero esta carta también te recomienda que seas mas discreto y que desconfíes de todos los que se te acercan con un fin de interés económico, te haces una cirugía estética y todo de lo mejor, tu mejor día es el viernes, tus números son 15 y 22, tu color es el verde y rojo, tu signos compatibles sagitario y aries, purifica tu cuerpo comiendo mejor y tomando mas líquidos, días de reinventarse por completo y empezar una rutina de ejercicio para renovarte también en lo personal recuerda que estás en tu mejor etapa del año y necesitas ya quitarte todo lo que te estorba en la vida , tendrás unos días de muchas presiones de trabajo y juntas de último momento necesitas administrar mejor tu horario laboral para que no te veas presionado y así sacar por completo todo el proyectos , te compras ropa para la playa para irte de vacaciones, eres el más encantador y conquistador del zodiaco y la fuerza que te da tu signo hace que seas constantemente infiel pero ya necesitas tener más estabilidad y formar una pareja y recuerda que es mejor quedarse con el que te quiere más y no el que uno quiere y veraz que así vas a ser más feliz, sabrás de una hospitalización de un familiar, pagas el seguro de gastos médicos , te regalan una mascota , cuidado con problemas de espalda trata de no cargues cosas pesadas.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que junto a tu cumpleaños nos dice que estas de doble suerte rápida en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y proyectos nuevos así que trata de seguir con tu buena racha que conseguirás lo que deseas, preparas una fiesta con la familia y los amigos que te vas a divertir de lo mejor y recibes un regalo que no esperabas, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04 y 10, tus signos compatibles capricornio y tauro, aléjate de las personas toxicas, tramites de permiso de migración o residencia del extranjero con un abogado, ya no busques a ese amor que no te corresponde es mejor ya olvidarlo y empezar de nuevo son tiempos de madurar y dejar todo lo negativo de tu vida , te llega un dinero extra por cuestiones de lotería, recibes una invitación a salir de viaje para el mes de septiembre tu anímate y trata de viajar más , a los virgo que están casados traten de no pelear tanto recuerden que las parejas son para construir no para destruir así a tener más paciencia y vivir una relación más placentera, te cambias de gimnasio , te hacen una operación dental y todo te va salir de lo mejor, te llega una prima vacacional, y trata de dormir más y dejar un poco las fiestas recuerda que tendrás tiempo para todo en la vida .

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que nos dice que son tiempos de madurar y crecer mas en lo profesional y trata de dejar que cada quien cargue su cruz y no arreglar los problemas que no son tuyos que a veces te ven la cara de buena persona así que trata de ser mas egoísta, esta carta también es de dinero rápido y fácil en cuestión de lotería con los números 17 y 28, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles acuario y aries , tu mejor día es el miércoles, días de mucha trabajo y cambios de puestos recuerda que tú eres el coordinador de tu oficina y eso hace que se multiplique tu responsabilidad así trata de cuando salgas de tu casa para irte a trabajar pensar en cosas positivas y llenarte de mucha luz espiritual y veras como saldrás triunfante de cualquier desafío, haces arreglos para un crédito bancario y comprar una casa recuerda que tu signo siempre busca una estabilidad económica , ya no le hagas caso a tu familia política trata de tomar las cosas de quien viene y no estresarte por chismes , compras boletos de avión y decides tomar unas vacaciones en tu cumpleaños, ya no seas tan rencoroso y ya perdona a tu pareja recuerda que el amor es así a veces se está bien y a veces no pero es mejor vivir enamorados , te haces una operación estética y todo te saldrá de lo mejor , tomas un curso de redes sociales y manager, ten cuidado con problemas de riñón y hígado trata de tomar mas líquidos.

Escorpión

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos dice que el tiempo de hacer un patrimonio ha llegado que tiene que hacer que las metas se cumplan conforme a tu propósito solo debes de ser cauteloso con las energías negativas y de envidia que recuerda que tu signo es el que atrapa mas por eso es recomendable protegerse con una cadena de plata y un dije de oro en forma de cruz, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 01 y20, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles acuario y cáncer ,trata de tomar mas agua y líquidos saludables tu cuerpo te lo agradecerá, vas estar pasando por un cambio radical en tu forma de ser y en todo lo que te rodea y que vienes dejando atrás situaciones que eran muy complicadas en tu vida , esta carta de la Rueda de la Fortuna te indica que eres el renacer de ti mismo y que estas en el momento de elevar tu espíritu a cien porciento y que no tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal y que debes dejara esas personas negativas que te rodeaban constantemente , semana de estar con mucho carga de trabajo y va ser un reajuste de personal trata de estar prevenido para cualquier cambio que se te presente , te llega una invitación a una fiesta familiar tu ve que te vas a divertir mucho, cuídate de problemas de alcohol o drogas trata de controlar tu los vicios y estar mas con medida en tu consumo , es tiempo de hacer un negocio recuerda que tu signo siempre va ser bueno para hacer dinero rápido.

Sagitario

En el Horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que nos dice que cualquier tramite legal que tengas pendiente va salir a tu favor por eso trata de concéntrate en realizar toda la papelería que tienes por terminar, esta carta te recomienda que estudies leyes o política que se te va dar sin ningún problema y eso va ser muy bueno para tu futuro, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 14 y 37, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles aries y géminis, tu lema la perseverancia, el volver estudiar una carrera universitaria y el realizar el tener un patrimonio para tu futuro como una casa o el comprar un coche recuerda que esta carta del Juicio junto con tu signo es una dupla perfecta de abundancia así que no lo dudes y saca los miedos de tu vida y lánzate al éxito también esta carta te recomienda que la emociones deben estar mas balanceadas y no dejarte llevar por celos y enojos equivocados , recuerda que tu eres el conquistador del zodiaco y por eso siempre vas a tener una pareja a tu lado pero ya trata de no andar con dos a la vez y procura ya tener una relación firme, cuídate de problemas de pulmones trata de ir con tu medico , realizas unos cambios en tu casa y decides pintarla, recuerda que el pasado ya no existe es solo experencias de tu vida actual asi que trata de vivir el momento y planear un mejor futuro.

Capricornio

En la carta del tarot es El Mago que sin duda nos indica que va ser una gran semana de realización de proyectos nuevos y aumento de tus ingresos recuerda que esta carta te dice claramente pide que se te dará así que tienes que ser mas concentrado y perseverante en tus metas para que sean cumplidas, esta carta también te dice que es el tiempo de expandirse es decir buscar nuevas rutas de trabajo, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 27,30 y 41, tus signos compatibles aries y tauro, tu color es el azul y amarrillo, confía en ti mismo, recuerdes que tu signo va entrar a una etapa de prosperidad y que tienes que tomarla como tuya y no pensar tanto en que debes de hacer y que no, esta carta del El Mago te dice que el dinero te va llegar en estos días y que debes de aprender a cuidarlo y no gastar por gastar recuerda que tu signo le falta siempre mucha administración en sus recursos económicos , esta carta también te dice que necesitas un tiempo para ti y salirte a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar mas saludable y que vas estar con mas entusiasmo de hacer tus cosas necesarias para tu vida , días de estar con mucho trabajo y exámenes de tu escuela trata de ordenar tu tiempo y poder así hacer todo lo que te pidan, te recomiendo para este día 28 de agosto que prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas para estar mejor, haces un regalo a una persona muy especial para tu vida , recuerda que estas en la época de tu vida que debes de pensar con quien te vas a quedar como pareja y formar un hogar.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que significa que tendrás abundancia sin limites recuerda que esta carta te da el dinero fácil así trata de aprovechar en hacer tus ventas y negocios que el dinero va fluir para hacer tus pagos y poder comprar un coche, esta carta también te pone sobre aviso de cuidarte de maldades de tú compañeros o familia que siempre te protejas de todo lo negativo y nunca darle la confianza a nadie, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 19 y 31, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles tauro, géminis y libra, esta carta el diablo te dice que ya tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor que no debes enredarte tu mismo con tu auto desconfianza y avaricia recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo , recuerda que planes son para ti no para todo mundo aprende a ser mas discreto en todo lo que realices , días de emociones encontradas no sabrás que hacer con un amor del pasado recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir de lo mejor , te buscan para invitarte a salir de viaje con unos familiares , trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional , eres el mas coqueto del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que te indica que primero tus anhelos y metas que ya tienes que pensar un poco mas en ti y dejar a un lado preocuparte por los demás que esta carta de la torre te dará la soluciones a tus problemas y entras a una etapa nueva de trabajo mejor pagado, cuídate de los chismes y malos comentarios es mejor no opinar de nadie, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 09 y 38, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles escorpión y cáncer, este arcano la torre te dice que no debes agobiarte por las situaciones caóticas de la vida que debes a tener mas paciencia para saber resolverlas que tendrás todos los elementos posibles para solucionar todos los problemas que se te presente que estas en tiempo de cambiar de ideas y crecer mas en tu patrimonio económico que tu único limítate vas a ser tu mismo que podrás alcanzar el éxito siempre que tu lo deseas, recuerda que esta carta la torre refleja la necesidad de estar constantemente saliendo de viaje y estar conociendo personas de otra partes y que el amor ósea tu pareja sentimental va venir de otra parte del mundo así espéralo , esta semana va ser de mucho trabajo o tareas pendientes de tu negocios trata de ponerte al día en todo lo que realices , te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu casa , ya no lo dudes tanto con tu pareja actual tu déjate quiere que es tiempo de tener una pareja estable, para es día 28 de agosto te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto deseas y veraz como lo tendrás muy pronto.