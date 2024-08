Nicola reacciona a las disculpas de Mariana Echeverría a todas las conductoras de Hoy: "¿fueron sinceras?"

La mañana de este martes 20 de agosto Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona y Galilea Montijo, conductoras del "programa Hoy", recibieron a la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", Mariana Echeverría. El momento fue bastante tenso y se volvió viral en las redes sociales.

Durante su estancia en el reality show la exintegrante de "Me Caigo de Risa" aseguró que Arath de la Torre no tenía la mejor de las relaciones con sus compañeras en "Hoy". Incluso dijo que Andrea, sin especificar el apellido, no lo soportaba, generando incertidumbre entre los televidentes.

Mariana Echeverría se disculpa con las conductoras de Hoy

En su visita al "programa Hoy", Mariana Echeverría, la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", fue cuestionada sobre sus palabras a Arath de la Torre y su relación con las conductoras del matutino. En ese momento dijo que se refería a Andrea Escalona, ya que una vez se percató que no tenían una buena relación.

Ante esta situación, Andrea Escalona tomó la palabra para reclamarle de fuerte manera, pues tiene una gran amistad con Arath de la Torre. Negó de manera contundente que no se lleve bien con el líder del "Team Mar". Inmediatamente Mariana Echeverría le ofreció una disculpa y rompió en llanto.

Después de que el momento se volviera viral, Nicola Porcella, finalista de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", subió un mensaje cuestionando las disculpas de Mariana Echeverría. El conductor de televisión preguntó si fueron sinceras o solo parte de buscar su imagen.

"¿Esta disculpa fue sincera?", dijo.

Este fue el mensaje que subió el conductor. Foto: Instagram/@NicolaPorcella

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

