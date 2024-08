Mariana Echeverría pide que "cuiden la comida" y confronta a Arath de la Torre por última vez en La Casa de los Famosos

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2 y después de haber salido tuvo solo un minuto para despedirse de su equipo y de todos los integrantes del reality show, pero antes de irse confrontó por última vez a Arath de la Torre y le pidió que fuera agradecido con la comida en lugar de criticar.

Los votos por parte de los fans no fueron suficientes para salvar otra semana a Mariana y este domingo terminó por ser expulsada. La conductora expresó que en los últimos días que estuvo dentro de la casa ya no se sentía a gusto, pues creía que ya no encajaba ni se "hallaba" con las personas que están dentro.

Recordemos que la presentadora de Televisa tuvo un conflicto con de la Torre después de que el conductor hizo un comentario sobre la comida que a Mariana le pareció negativo. Este evento del pasado fue retomado por Echeverría y antes de irse les dijo a sus compañeros que cuidaran la comida para que no se les acabe pero se refirió específicamente a Arath.

"Y que no se les acabe la comida, por favor cuídenla aunque a Arath no le guste y que en lugar de ser agradecido critique las comidas", expresó.

Mariana Echeverría dice que contará la "historia como debe de ser"

La conductora envió unas palabras a los integrantes de su equipo y les dijo que no se pusieran tristes y tal y como se los dijo, ella se encargaría de contar afuera "la verdad" de lo que sucede dentro de la casa, pero también les advirtió que hay una persona del equipo Tierra que está llevando información a Mar.