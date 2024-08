¿No lo toleran? Potro asegura que no lo dejan hablar en las galas de "La Casa de los Famosos"

Potro advirtió con contar todo lo que vivió en La Casa de los Famosos desde su perspectiva Instagram @luispotrocaballero

Luis "Potro" Caballero se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México. El influencer no logró los suficientes votos de sus fans e incluso fue el expulsado con menos votos en la historia del reality. A su salida ha revelado pormenores de su participación en el concurso, entre lo comentado sorprendió al revelar que no lo dejan hablar en las galas del programa.

El Potro también compartió que ahora que está fuera de la casa se dio cuenta que el público no quiere al "team" Tierra por lo que cree que este domingo saldrá Gomita o Mariana, pues se han convertido en unas de las concursantes más polémicas. Mientras que dijo que Arath se podría colocar como el ganador.

En entrevista con el locutor Jessie Cervantes para Exa, el también actor, reveló que aunque acuda como invitado a la gala de La Casa de los Famosos no se le permite hablar del todo y que incluso es una situación que también le ha generado cierto conflicto por lo que cuestionó a la producción por qué no lo dejaban participar.

"Es que no me dan la palabra, justo ayer les dije ¿por qué no me dan la palabra?, yo no puedo comentar nada, yo soy un empleado, mi gafete dice siéntate ahí, pero yo después iré contando las cosas desde mi punto porque yo sí lo viví y estuve ahí y lo puedo decir de viva voz", dijo Potro.