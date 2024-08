Mariana Echeverría cobra venganza y le niega comida a Gala Montes por ser cómplice de Briggitte en el “robo” del mango

Una nueva pelea ocurrió en La Casa de los Famosos México y todo por un mango. Todo comenzó cuando Briggitte Bozzo no quiso entregar la fruta que Mariana Echeverría le pedía para juntar la de todos y racionarla al siguiente día. Y es que la actriz mencionó que ella se lo quería comer todo porque ella desayunaba muy poco y no quería compartirlo por ser su cumpleaños, pero esta actitud no fue tolerada por la integrante de Tierra y cobró venganza.

Mariana le insistió varias veces a Briggitte que le diera el mango pero ella se negó a entregarlo, sin embargo, horas más tarde, Bozzo le comentó a sus compañeros del equipo Mar que alguien le había robado su fruta, por lo que entre Gala Montes y Karime Pindter organizaron una estrategia para llegar hasta la cocina y tomar un mango del refrigerador y aunque lo lograron fueron descubiertas por Mariana.

Gala Montes y Karime Pindter organizaron una estrategia para llegar hasta la cocina y tomar un mango del refrigerador | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría cobra venganza le niega comida a Gala Montes por ser cómplice de Briggitte en el “robo” del mango

Al siguiente día, aunque Mariana mencionó que no le importaba que se llevaran la fruta, en el desayuno decidió no ponerle mango a Briggitte, Gala y Karime, por lo que, cuando Gala preguntó por el suyo, Echeverría indicó que a ellas no les pondría debido a que ya tenían uno y debían repartirlo entre las tres.

"El de ustedes entre las tres, por robárselo, se los dije", dijo Mariana a lo que Gala respondió "sí ya, está bien".

Tras lo ocurrido, Gala mostró un gesto de inconformidad, pero evitó tener un enfrentamiento con Mariana, quien le explicó que los mangos que les habían dado tenían que repartirlos entre todos, y que al quedarse uno ella, Briggitte y Karime ya no tenían derecho a uno más porque no sería equitativo.

Mar quiere que salga Mariana este domingo

Las actitudes de Mariana Echeverría con el equipo Mar ya no están siendo toleradas y quieren que este domingo se vaya. Y es que desde hace varios días han tenido varios conflictos con ella, especialmente por la comida, por lo que ya no piensan tolerar ninguna actitud más.

Mariana se "apoderó" la cocina desde su ingreso a La Casa de los Famosos México, la presentadora es la única que dirige y organiza las comidas, algo que no ha sido bien recibido por algunas de las celebridades, pues aseguran que ha sido injusta al repartir los alimentos y tiene preferencias con su equipo Tierra. Por su parte, Mariana se ha defendido al señalar que ella es muy justa con todos.