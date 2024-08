Mariana amenaza con golpear a Arath de la Torre solo por que no le gusta su comida: "le voy a partir la..."

Tal parece que los enfrentamientos en La Casa de los Famosos México están lejos de acabarse, pues conforme pasan los días las tensiones entre los integrantes del cuarto Tierra y el cuarto Mar se intensifican, sin importar lo mínimo que sea el comentario o acción.

Tal y como sucedió la noche de anoche en el reality show más visto de nuestro país, cuando Mariana Echeverría no soportó un comentario que hizo Arath de la Torre sobre la comida, por lo que la conductora amenazó con atentar contra la integridad del presentador de programa Hoy.

Mariana ha mostrado conductas agresivas.

Foto: VIX

Sigue leyendo:

Mariana Echeverría es fuertemente criticada por no dejar que Briggitte se comiera un mango: VIDEO

Gala Montes y Agustín se dan tremendo beso y Gomita no esta soportando: VIDEO

Mariana lanza fuerte amenaza contra Arath de la Torre

A través de redes sociales se ha viralizado el momento en el que Mariana Echeverría pierde la cordura y se desahoga con Sian en la cocina mientras guarda algunos refractarios con comida que quedó de la fiesta, ahí la ex integrante de Me Caigo de Risa no pudo más y lanzó una serie de insultos seguido de una amenaza en contra de Arath de la Torre.

“Yo al pu%&$ que le voy a partir la ma%& va a ser p3nd3%&/ de Arath”, dijo Mariana Echeverría

Tras la fuerte expresión de Mariana hacia Arath de la Torre, Sian quedó impresionado, por lo que cuestionó a la presentadora el porqué decía eso, a lo que Echeverría explico que el conductor de Hoy hizo un comentario sobre la comida que ella prepara: “Esto si es comida rica, no la pasta que me comí hace un rato”.

Mariana Echeverría persigue a Karime, Gala y Briggitte con un cuchillo

Tras el conflicto por un mango, Mariana lo escondió en el refrigerador, “las chicas superponedoras” decidieron rescatar la fruta, y aunque en un principio todo era un juego, la situación fue preocupante cuando Echeverría las persiguió con un cuchillo, pese a que supuestamente lo hizo como parte del juego, usuarios aseguran que eso ya es una clara muestra del peligro que corren Karime, Gala y Brigitte.

Finalmente, las chicas superponedoras se fueron a su habitación y esperaron a que todos estuvieran acostados para hacer la “misión posible” de ir por el mango, fue así como Gala y Brigitte salieron para robar la fruta, pero no se esperaban que Mariana Echeverría iba a salir del cuarto Tierra, sin embargo, ya enojada solo les dijo: “llévenselo”.