Raúl Araiza habla de la polémica en “La Casa de los Famosos” con Arath de la Torre: “Es un juego de hipocresía”

Contrario a lo que ha sucedido con Andrea Legarreta, el conductor Raúl “Negro” Araiza dijo no tener nada en contra de Adrián Marcelo pese a los constantes ataques contra Arath de la Torre a quien reconoció por su inteligencia para responder a los comentarios del influencer. El presentador del programa "Hoy” calificó al youtuber como el “villano” de la segunda temporada y que su actitud sería parte del juego en “La Casa de los Famosos México”.

Raúl Araiza llama “villano” a Adrián Marcelo por su actitud en LCDLF

Los conductores del matutino le han externado su apoyo a Arath de la Torre ante los ataques y burlas de Adrián Marcelo, además desmintieron a Mariana Echeverría tras asegurar que sus compañeros “no lo soportan”. Raúl Araiza reconoció la inteligencia con la que ha jugado el integrante del team Mar y destacó la importancia de la salud mental por la que el presentador de televisión se ha mantenido alejado de los constantes pleitos.

Raúl Araiza reconoce la inteligencia con la que ha respondido Arath de la Torre en LCDLF México. Foto: IG @arathdelatorre

“Si algo tiene Arath es inteligencia emocional, si se ha enojado o no, bueno, es temperamental, pero ahí se está viendo quién tiene trabajo emocional, terapéutico (…) Él no puede permitir engancharse, él es muy inteligente y esto lo va a llevar hasta el final del juego, ya no tiene que pedir perdón ni una sola vez”, dijo Araiza sobre su compañero.

El también actor calificó a Marcelo como el “villano” del reality show y reconoció que ha manejado con inteligencia este papel. “Lo que pasa es que se lo toman en serio los otros, es un juego de hipocresía, de jugar”, dijo en un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales para su canal de YouTube.

Raúl Araiza reacciona a los comentarios de Agustín Fernández contra “Hoy”

Agustín Fernández se ha colocado como uno de los participantes más polémicos y odiados del reality show por sus explosivas declaraciones, como la más reciente contra el programa “Hoy” al que despreció y se burló junto a Adrián Marcelo de algunas dinámicas que se realizan entre los conductores. Todo esto pese a que, ante el éxito de Nicola Parcella, se le abrió las puertas como invitado más de una ocasión.

El modelo argentino fue calificado de “mal agradecido” ante sus declaraciones sobre las que Raúl Araiza no evitó ser cuestionado: “Están empezando y tienen derecho de hacer todo lo que necesiten hacer, los nuevos, para sobresalir porque esto es sólo para tener aire y darte a conocer”.

Al respecto, la productora del matutino, Andrea Rodríguez, lamentó la actitud de Agustín Fernández por el aprecio que le tenían en el proyecto: “Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales se internacionales durante más de 26 años. Que lastima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni como, caras vemos”.