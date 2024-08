Fans de BTS reviven pelea con Adrián Marcelo y muestran su apoyo a Briggitte Bozzo: "Nadie puede contra ARMY"

BTS cuenta con uno de los fandoms más grandes que existen en el mundo, por lo que se debe tener cuidado cuando se habla mal de la boyband de K-Pop, ya que el ARMY, nombre de sus fans, siempre salen a la defensa de los integrantes. A pesar de esto, Adrián Marcelo, participante de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", no lo pensó cuando hizo comentarios racistas contra los chicos hace unos meses.

De hecho, se atrevió a llamarlos con apodos como "Xing, Chang, Pu", lo cual inmediatamente generó el enojo del ARMY, ya que todos los integrantes de BTS tienen un nombre y deben ser llamados con respeto. "Si quiere jugar, vamos a jugar" y "Nunca me cayó bien ese tipo", fueron algunas de las reacciones del fandom a los comentarios de Adrián Marcelo y La Mole .

ARMY cuida a BTS de cualquiera. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Cómo fue la pelea entre Adrián Marcelo y el ARMY de BTS?

Aunque el conflicto ocurrió en 2023, recientemente algunos fans de BTS han revivido el día en que se pelearon contra el influencer y su amigo La Mole en redes sociales. De hecho, han mostrado su apoyo hacía los miembros que han sido atacados por él desde que empezó el reality show de "La Casa de los Famosos México", sobre todo a Briggitte Bozzo, quien aseguran también es ARMY.

"Vamos a apoyar a Briggitte Bozzo porque ella es ARMY", "No somos pocas, somos miles y vamos a apoyar a Briggitte", "Vamos a apoyar a una ARMY porque eso hacemos como fandom", "No olvidemos que Adrián Marcelo le tiró muy duro a BTS" y "Vamos a hacerla ganadora", fueron algunos de los mensajes de los fans de BTS en la red, quienes están dispuestos a sacar al influencer y comediante Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos México".

En 2023, Adrián Marcelo hizo comentarios burlones contra BTS. Créditos: Especial)

ARMY apoya a Briggitte Bozzo

El ARMY ha mostrado su apoyo a favor de Briggitte Bozzo en la plataforma de TikTok donde han creado videos donde piden voto masivo para ayudarla mientras está dentro de "La Casa de los Famosos México". Además, han lanzado advertencias contra el equipo Tierra, pues no están de acuerdo con las actitudes de sus integrantes, ya que BTS se caracteriza por ser un grupo que no discrimina, no ataca ni se burla de otros.

"ARMY no olvida", "Pónganle fecha a Adrián Marcelo", "ARMY vamos con todo", "Demostremos quienes somos. Se meten con un ARMY se meten con todos" y "Para el ARMY nada es imposible", fueron algunos de los mensajes del fandom. Mientras tanto, los seguidores de Briggitte Bozzo han prometido su apoyo a BTS para que estos tengan mayor streaming en plataformas musicales.

Briggitte recibe el apoyo del ARMY en redes sociales. (Créditos: Especial)

