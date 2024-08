Faisy confiesa el destino de Mariana Echeverría en "Me caigo de risa" luego de La Casa de los Famosos, ¿saldrá?

Mariana Echeverría es una de las participantes que más emociones despiertan en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pues ella y Adrián Marcelo son de los que más conversaciones generan en las redes sociales, siendo este uno de los realities show más vistos en México.

Por lo que quejas sobre su comportamiento han estado lloviendo a lo largo de todo el programa, pues desde las declaraciones de Raúl Magaña, Wanders Lovers y Jessica Segura, ahora hasta Faisy uno de sus compañeros en Me Caigo de Risa habló sobre su futuro en el programa.

Fue en las redes sociales donde los fanáticos de La Casa de los Famosos, pudimos ver el movimiento para buscar la salida de Mariana Echeverria del programa de comedia Me caigo de Risa, que es conducido por Faisy, quien decidió hablar sobre el complicado tema de su compañera.

Pues el conductor habló sobre la situación y desvinculó a Mariana Echeverría de Me Caigo de Risa de cualquier otro proyecto como lo es Faisy Nights, pues fue al reportero Edén Dorantes a quien le ofreció sus palabras sobre la situación que hoy se vive en redes sociales y su relación con Mariana Echeverria.

“Casi todo lo que ustedes saben de Mariana, de que si nos peleamos, es por boca de ella. Nunca me ha gustado estar en chismes, no me gusta hablar mal de nadie”, dijo Faisy.