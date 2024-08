Actriz de “Carita de Ángel” responde a la comparación de su look con el de Ricardo Peralta: “Hay niveles”

Ricardo Peralta es uno de los participantes más odiados en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” debido a su comportamiento con algunos de sus compañeros. Ante esto, en redes sociales el influencer se convirtió en blanco de críticas y, recientemente, memes por su look cuyo diseño fue comparado con un uniforme escolar de conocidos personajes de la televisión como el de Daniela Aedo en la telenovela “Carita de Ángel”, algo ante lo que la actriz no dudó en responder.

Daniela Aedo reacciona a los memes por el look de Ricardo Peralta

En una reciente gala Ricardo Peralta lució un conjunto en color blanco con detalles en negro, aunque su look no provocó la reacción que esperaba en el público que de inmediato lo convirtió en protagonista de memes en redes sociales. El influencer fue comparado con el personaje de Agapito de la serie de televisión “Cero en Conducta”y su atuendo con el uniforme que llevó la actriz Daniela Aedo en el melodrama “Carita de Ángel”.

Ricardo Peralta desató memes con su reciente look en LCDLF México. Foto: IG @torpecillo

Pese a que se mantuvo alejada de los reflectores por varios años, Daniela Aedo se sumó a la polémica del reality show al responder a las comparaciones de su uniforme en la telenovela con el look de “Torpecillo”, como también se conoce al youtuber. “Pues es que hay niveles, hermana. El mío estaba más bonito”, escribió la actriz quien calificó esta temperad del reality show como “trágica” ante los constantes pleitos entre sus participantes.

“Dinos que eres Team Mar Sin Decirnos que eres Team Mar”, “Estaría chido verte dentro de LCDLF”, “Como me veía en el kinder vs como me veía en la secundaria”, “¡Es una humillación la comparación!”, “Lo que pidió vs lo que le llegó”, “No hay punto de comparación, tú eres hermosa”. “Imponiendo moda desde el 2000” y “Trágica temporada”, fueron algunos de los comentarios.

Daniela Aedo reacciona a las comparaciones de "Carita de Ángel" con el look de Ricardo Peralta. Foto: X @danielaaedo_of

¿Qué fue de Daniela Aedo?

La actriz dio vida a Dulce María Larios en “Carita de Ángel” cuando tenía 5 años de edad, luego de ello participó en otros proyectos como “Atrévete a olvidarme”, “Vivan los niños”, “Contra viento y marea” y “Mi pecado”. Sin embargo, se alejó de los reflectores y estudió en el Berklee College of Music de Boston, además de Actuación en el Conservatorio de México.

“Fui una niña muy privilegiada. Cuando hice ‘Carita de ángel’ estaba tan chica que no sentí un cambio (…) A veces se sentía presión, pero me cuidaban mucho. No me sentí explotada y siempre entendí que mis papás lo estaban haciendo por mi bien. En la escuela sí me sentía un poco diferente. No fui víctima de bullying”, dijo la actriz en una reciente entrevista para TVNotas.

Tras terminar sus estudios retomó su carrera en televisión y en 2018 comenzó con algunos capítulos de “Como dice el dicho”, además participó en una serie titulada “Una sencilla familia complicada” que se estrenará en 2025. Daniela Aedo también ha probado suerte en la música y hace tan sólo unas semanas lanzó su sencillo “Monstruo” en el que habla de su experiencia con la ansiedad.